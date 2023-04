Chủ tịch UBND TP.Hội An Nguyễn Văn Sơn: Không thu vé tham quan với người vào khu phố cổ Hội An chỉ để ăn uống, ngắm phố

(QNO) - Thông tin Hội An sẽ tổ chức bán vé cho tất cả du khách khi vào tham quan khu phố cổ Hội An đang khiến dư luận rất quan tâm và có những tranh cãi trái chiều. Ngày 4/4, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An đã có cuộc trao đổi với Báo Quảng Nam online để làm rõ hơn vấn đề này.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An. Ảnh: Q.T

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, thời gian qua thành phố thường xuyên nhận được phản ánh từ các đơn vị lữ hành làm ăn chân chính về việc du khách mua vé tham quan nhưng không được thưởng thức đầy đủ, thoải mái các dịch vụ, sản phẩm do lượng khách quá đông.

Nguồn vé tham quan khu phố cổ Hội An những năm qua bị thất thu lớn bởi nhiều khách Việt Nam đến du lịch nhưng không mua vé. Từ ngày 15/5/2023, thành phố dự kiến tổ chức lại các hoạt động tham quan với mục đích làm cho việc hướng dẫn, kiểm soát vé chặt chẽ, khoa học hơn đảm bảo công bằng giữa du khách mua vé với không mua vé, giữa đơn vị lữ hành chân chính với các đơn vị lữ hành có hành vi "chui vé".

Đây mới là đề án và Hội An còn nhiều bước để triển khai. Thành phố sẽ họp với các cơ quan lữ hành; nhà hàng, cơ sở sản xuất kinh doanh, người dân trong khu phố cổ; cơ quan thông tấn, báo chí trước khi có quyết định chính thức. Bên cạnh đó, cách làm của Hội An sẽ hết sức linh hoạt, lắng nghe tất cả mọi phía để Hội An thu hút được nhiều du khách và là điểm đến có chất lượng.

Hội An muốn thắt chặt việc quản lý vé tham khu phố cổ vì nhiều khách nội địa không mua vé khi đến đây. Ảnh: Q.T

"Trong phương án mới chúng tôi tập trung kiểm soát với các hãng lữ hành, các đơn vị đưa khách đến Hội An nhưng không cơ cấu vé tham quan khu phố cổ vào hành trình. Những người ở khu vực lân cận như Đà Nẵng vào Hội An ngắm phố, uống cà phê, ăn phở... chắc chắn không cần phải mua vé.

Việc quản lý hướng dẫn tham quan và bán vé tham quan theo phương án mới sẽ tốn nhiều nguồn lực. Trong đó có việc sắp xếp lối vào khu phố cổ cho du khách vào tham quan và lối cho người không phải khách tham quan nên việc triển khai phương án lần này không nhằm mục đích tăng nguồn thu" - ông Sơn khẳng định.

Như Báo Quảng Nam Online đã thông tin, ngày 27/3/2023, UBND TP.Hội An có ban hành Phương án 610 về việc tăng cường quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An. Trong đó, có nội dung về việc sẽ tính toán phương án bán vé với mọi du khách trước khi vào khu phố cổ và phân luồng lối đi riêng cho người địa phương. Giá vé theo phương án mới vẫn sẽ duy trì mức giá 120 nghìn đồng/người với khách quốc tế và 80 nghìn đồng/người với khách nội địa.

[VIDEO] - Chủ tịch UBND TP.Hội An Nguyễn Văn Sơn thông tin về việc Hội An có phương án mới trong việc quản lý vé tham quan khu phố cổ Hội An:

Cũng theo lãnh đạo TP.Hội An, việc kiểm soát, phân luồng vào khu phố cổ Hội An sẽ hết sức linh hoạt. Để triển khai phương án này thì thành phố sẽ tổ chức họp với các chủ thể đang sinh sống, hoạt động trong khu phố cổ. Thành phố sẽ hết sức chú ý để đảm bảo hình ảnh di sản Hội An. Trong quá trình thực hiện, cơ quan chức năng sẽ linh hoạt điều chỉnh những vấn đề chưa hợp lý để hài hòa lợi ích các bên.