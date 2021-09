Chữa cháy vụ xe bồn chở cồn “bốc hỏa” giữa đường Hồ Chí Minh

(QNO) - Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng cảnh sát giao thông, công an địa phương cùng một số người dân đã nỗ lực tham gia chữa cháy, xử lý vụ xe đầu kéo chở 43m3 cồn bị lật xuống đường, bốc cháy lớn trên đường Hồ Chí Minh.

Đám cháy được xử lý an toàn, không để xảy ra sự cố nổ bồn chứa. Ảnh: Đ.C

Vụ việc xảy ra vào 8 giờ 40 phút ngày 9.9. Thời điểm trên, tại Km1349+ 600 trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Cà Dy (huyện Nam Giang), xe đầu kéo BKS 51D-473.22, kéo theo sơmi romoc BKS: 51R-224.28 chở 43m3 cồn y tế (loại cồn sát khuẩn 90 độ) khoảng 32 tấn do tài xế Đào Hoàng Huy (29 tuổi, trú huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) điều khiển đang lưu thông theo hướng Kon Tum - TP.Đà Nẵng bất ngờ bị lật. Sau vụ tai nạn, lửa bén vào cồn gây cháy lớn toàn bộ xe.

Nhận được thông tin, lực lượng CSGT, Công an huyện Nam Giang, Công an xã Cà Dy đã huy động lực lượng phân luồng, điều tiết giao thông và xử lý ban đầu. Do cồn bị rò rỉ từ bồn chứa chảy ra mương thoát nước tạo nên đám cháy, bồn chứa bị đốt nóng nguy cơ nổ gây nhiều áp lực cho công tác xử lý sự cố. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH có mặt cùng với 40 cán bộ chiến sĩ và nhiều xe chuyên dụng đã tích cực xử lý đám cháy.

Sau nhiều nỗ lực, đến 11 giờ 13 phút, đám cháy được khống chế, cứu gần 10 nghìn lít cồn trong xe bồn.