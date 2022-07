Chúng con luôn bên Mẹ

(QNO) - Quảng Nam là chiếc nôi cách mạng, cũng là địa phương có nhiều Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) nhất nước, có biết bao người mẹ đã hi sinh cả tuổi thanh xuân và những gì yêu quý nhất của mình.

Là những chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, hơn ai hết, các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Nam nhận thức sâu sắc sự hi sinh mất mát của các chiến sĩ cách mạng, đã xả thân vì nền độc lập, tự do của dân tộc… Hàng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27.7), cán bộ chiến sĩ Biên phòng Quảng Nam lại về thăm các Mẹ VNAH để được nghe hồi ức về thời kỳ hào hùng của dân tộc, tri ân những người mẹ mất đi người thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc.



BĐBP tỉnh Quảng Nam đến thăm, tặng quà cho Mẹ VNAH Huỳnh Thị Lượng (Xã Đại Quang, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam).

Một chiều tháng 7, chúng tôi theo chân các chiến sĩ Biên phòng Quảng Nam lại về thăm mẹ VNAH Huỳnh Thị Lượng (SN 1924) tại xã Đại Quang, huyện Đại Lộc. Mẹ Lượng là một trong 5 mẹ VNAH của huyện Đại Lộc được cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam nhận phụng dưỡng. Dù đã gần 96 tuổi, song mẹ Lượng vẫn còn khỏe khoắn, nụ cười tươi tắn, đôn hậu. Mẹ có chồng và con trai hi sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, hiện mẹ đang ở với người con gái. Chúng tôi cùng mẹ thắp nén nhang lên bàn thờ, nhìn di ảnh của chồng và con trai, đôi mắt mẹ Lượng ngân ngấn lệ. Ở tuổi xế chiều, tâm trí mẹ Lượng lúc nào cũng tự hào về truyền thống của gia đình, tự hào vì chồng, con của mẹ đã anh dũng chiến đấu, hi sinh vì nước, vì dân…

“Chồng, con mẹ đã hi sinh vì dân, vì nước, nhưng bù lại, giờ mẹ có nhiều người con hơn...". Còn chị Nhung - con gái của mẹ Lượng chia sẻ: “Những ngày này có các cô, các chú đến thăm, trông bà tươi tắn, hoạt bát hơn….”.

Chúng tôi đến thăm mẹ VNAH Nguyễn Thị Xuân (SN 1930). Nhà mẹ nằm trên một đồi cao nhìn ra cánh đồng lúa xanh ngát và mát mẻ. Mẹ Xuân có một người con trai hi sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. Năm nay, mẹ Xuân đã ngoài 92 tuổi, tuy trí nhớ không còn được minh mẫn như xưa, nhưng khi nhắc lại ngày tháng đánh giặc mẹ như trẻ lại, kí ức chợt ùa về đầy ắp...

Cán bộ chiến sĩ BĐBP tỉnh Quảng Nam thăm, tặng quà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Xuân (xã Đại Quang, huyện Đại Lộc)

Thấu hiểu nỗi đau thương trống vắng trong lòng của những mẹ Việt Nam anh hùng, từ năm 1997 đến nay, các đơn vị Bộ đội Biên phòng trong tỉnh đã nhận phụng dưỡng 25 mẹ, đến nay 6 mẹ còn sống. Dịp lễ ngày tết hay những ngày nghỉ cuối tuần, cán bộ, chiến sĩ BĐBP lại thay phiên nhau đến thăm hỏi, động viên và làm giúp việc nhà cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Những việc làm tuy nhỏ bé, nhưng chứa đựng tràn đầy tình cảm của những chiến sĩ Biên phòng đất Quảng đã góp phần làm vơi đi những nỗi đau thương mất mát trong lòng các mẹ VNAH.