Cơ bản thông tuyến quốc lộ 40B qua Bắc Trà My

Đến chiều qua 21.11, điểm sạt lở cuối cùng cam go nhất, khối lượng lớn nhất và liên tục tăng do tái sạt lở tại Km66+600 trên tuyến quốc lộ 40B thuộc địa phận huyện Bắc Trà My mới được thông tuyến căn bản.

Điểm sạt lở lớn, nguy hiểm nhất trên Quốc lộ 40B tại Km 66+600 qua khu vực thủy điện Sông Tranh 2, thuộc địa phận xã Trà Tân được thông tuyến bước 1 vào chiều ngày 21.11.

Trước đó, trong đợt mưa lũ lớn liên tục vào tuần qua, tuyến quốc lộ 40B qua địa bàn huyện Bắc Trà My có đến 10 điểm sạt lở núi, tắc đường (qua địa bàn xã Trà Dương có 3 điểm; Trà Tân 6 điểm và Trà Giác 1 điểm).

Vị trí và khối lượng sạt núi lớn, nguy hiểm nhất tại Km66+600 và đoạn Km68+900 - Km69+050, ven lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 thuộc xã Trà Tân. Nỗ lực thông tuyến, những ngày qua Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam đã huy động nhiều nhân công cùng hàng chục phương tiện cơ giới như xe ủi, xe xúc, xe tải tập trung khắc phục, thu dọn đất đá sạt lở.

Hồi tháng 11.2020, tại điểm Km66+600 cũng đã xảy ra sạt lở vùi lấp làm chết một người và đến nay liên tục tái sạt lở, rất nguy hiểm.