Cô giáo mầm non vùng cao Nam Trà My mạo hiểm ôm cây vượt lũ đến trường

(QNO) - Hình ảnh cô giáo vùng cao ôm thân cây to vượt qua dòng suối lũ để về điểm trường đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người khá xúc động. Cô giáo trong bức ảnh là một giáo viên mầm non ở điểm trường nóc Ông Bình ở thôn 3, xã Trà Dơn (Nam Trà My).

Hình ảnh được ghi lại vào ngày 10.10 - thời điểm toàn tỉnh có mưa lớn kéo dài vừa qua. Cô giáo Nguyễn Thị Tý (30 tuổi, trú xã Trà Mai), giáo viên đứng lớp mầm non ở điểm trường nóc Ông Bình cùng đồng nghiệp dậy sớm, chạy xe máy vào Trà Dơn, sau đó bỏ xe tại trung tâm xã và cuốc bộ vào điểm trường. Cô Tý và thầy Nguyễn Văn Nhân (giáo viên phụ trách lớp ghép 1 và 2 của trường Tiểu học Trà Dơn) cùng đi bộ băng rừng để vào điểm dạy học.

Cô Tý ôm cây, vượt qua dòng suối lũ nước đang chảy buồn cuộn bên dưới để vào lớp học.

Do mưa lớn, nước lũ lên nhanh, con đường thường đi lại bị nước lũ cắt ngang nên thầy cô tìm cách đi vòng lên nơi có một thân cây lớn mà dân bản bắc làm cầu tạm để qua suối. Để qua được suối chỉ có một cách ôm thân cây, nhích từng chút một.

Lúc này dưới suối nước chảy rất mạnh, song vì sốt ruột vào lớp với các em nên thầy cô đã liều mình vượt suối. Tuy nhiên, đến con suối thứ ba trên đường vào trường thì cả hai thầy cô cũng phải chờ suốt 4 tiếng đồng hồ, khi lũ rút mới băng qua để về lớp học.



Hình ảnh thầy Nhân ghi lại lúc cô Tý ôm gốc cây vượt suối lũ được đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người xúc động. Được biết, cô Tý đã có 5 năm giảng dạy ở xã Trà Dơn.

Ở vùng cao Nam Trà My, vẫn còn nhiều điểm trường xa xôi, cách trở, thầy cô giáo phải băng bộ vào lớp học hàng tiếng đồng hồ để dạy học cho các em.