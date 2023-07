Cơ sở ngũ cốc Mẹ Mít phối hợp tổ chức talk show chăm sóc mẹ và bé

(QNO) - Công ty TNHH Thực phẩm Mẹ Mít Hội An (khối Trảng Suối, xã Cẩm Hà, TP.Hội An) vừa phối hợp với Hội An Care, Bảo hiểm Sun Life tổ chức talk show “Chăm sóc mẹ và bé” với chủ đề “Sẵn sàng kiến thức, đón chào con yêu” quy tụ nhiều diễn giả tham gia.

Chị Thái Thị Nhị trình bày kiến thức chăm sóc mẹ và bé tại talk show. Ảnh: Q.VIỆT

Chị Thái Thị Nhị - Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Mẹ Mít Hội An cho biết, năm 2015, chị sinh con đặt tên là Mít. Mít sinh ra chỉ vỏn vẹn 2,5kg. Thương con bé nhỏ nhưng bản thân lại thiếu sữa, chị Nhị tìm mọi cách để có đủ sữa, dinh dưỡng cho con mau lớn.

Hành trình đi tìm nguồn sữa cho con, chị Nhị đặc biệt quan tâm đến các loại hạt mè đen, đậu xanh, đậu đen, hạt sen, bắp… Nỗ lực của chị Nhị giúp con chóng lớn và chị cho ra đời ngũ cốc 21 loại hạt dành cho mẹ bỉm, bột ăn dặm dành cho bé, bột ăn dặm rau củ, hạt dinh dưỡng, dầu mè, chè vằng lợi sữa…

Các sản phẩm bột ngũ cốc sạch khẳng thương hiệu “Mẹ Mít“. Ảnh: Q.VIỆT

Từ quá trình chăm sóc con và chế biến các loại ngũ cốc khẳng định thương hiệu “Mẹ Mít”, tại talk show chị Thái Thị Nhị đã cung cấp nhiều kiến thức quý về dinh dưỡng cho mẹ và bé, cách kích sữa, tìm tòi nguồn dinh dưỡng thiết yếu cho mẹ và bé từ các nguyên liệu sạch trong tự nhiên.

Talk show cũng được các diễn giả cung cấp nhiều kiến thức cho các bà mẹ về cơ chế tạo sữa, các vấn đề thường gặp về sữa mẹ trong những đầu sau sinh, nguyên nhân tắt sữa và cách phòng tránh… Cùng với đó là cẩm nang sản phẩm dinh dưỡng dành cho mẹ và bé.

Chị Thái Thị Nhị liên kết với nông dân tạo vùng nguyên liệu sạch chế biến bột ngũ cốc. Ảnh: Q.VIỆT