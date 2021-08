Công an Quảng Nam hỗ trợ nhân dân Đà Nẵng 15 tấn nông sản

(QNO) - Công an tỉnh Quảng Nam vừa trao 15 tấn nông sản cho Công an TP.Đà Nẵng để hỗ trợ người dân thành phố đang gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Rau củ quả được thu mua từ Đại Lộc, Quế Sơn. Ảnh: Công an tỉnh

Toàn bộ nông sản này được đoàn viên, hội viên phụ nữ Công an tỉnh cùng với công an các địa phương trực tiếp thu mua của bà con Đại Lộc, Quế Sơn. Cách làm này giúp người dân tiêu thụ một phần nông sản bị tồn đọng do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Rau củ quả được phân chia thành từng phần để trao tặng người dân Đà Nẵng. Ảnh: Công an tỉnh

Sau khi thu mua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh trực tiếp vận chuyển ra TP.Đà Nẵng hỗ trợ người dân vùng dịch. Ngay sau khi tiếp nhận, Công an TP.Đà Nẵng đã chuyển toàn bộ nông sản đến các điểm phân phối, cung ứng lương thực, thực phẩm do Công an TP.Đà Nẵng chủ trì tại khu dân cư để phân phát kịp thời cho bà con.

Công an tỉnh trao 15 tấn nông sản cho Công an TP.Đà Nẵng. Ảnh: Công an tỉnh

Đại úy Lê Văn Thắng - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết, đây là hoạt động rất thiết thực và nhân văn được Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo. Qua đó vừa giúp nông dân Quảng Nam tiêu thụ nông sản, vừa góp phần chia sẻ khó khăn với nhân dân Đà Nẵng đang thiếu lương thực, thực phẩm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.