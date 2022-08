Công an Quảng Nam nỗ lực trong đợt cao điểm cấp CCCD cho người dân

(QNO) - Triển khai đợt cao điểm thu nhận hồ sơ CCCD và định danh điện tử cho người dân trên toàn địa bàn toàn tỉnh từ 15.7 đến 31.8.2022, Công an Quảng Nam đã thực hiện quyết liệt với nhiều giải pháp nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân.

Công an cơ sở đến nhà dân khảo sát người trong diện cấp CCCD

Là địa bàn có dân số đông với hơn 22.000 nhân khẩu, trong đó số người đến độ tuổi cấp CCCD hơn 1.000 trường hợp, trong những ngày qua, Công an Thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình) thường xuyên cử cán bộ đến từng khu dân cư, kết hợp với tuyên truyền trên loa truyền thanh về trách nhiệm, quyền lợi của người dân khi làm thủ tục cấp CCCD, từ đó người dân biết để đến cơ quan công an thực hiện các thủ tục liên quan.

Trung tá Ngô Tấn Bộ - Trưởng Công an thị trấn Hà Lam cho biết: “Chúng tôi đã chủ động phối hợp với ban dân phố đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người trong diện đủ điều kiện cấp CCCD. Qua rà soát cho thấy phần lớn là người dân đi làm ăn xa chưa về làm thủ tục cấp CCCD. Đối với những người có mặt tại địa phương, chúng tôi đã tuyên truyền vận động họ đi làm CCCD, đối với những người đi làm ăn xa thì thông qua gia đình, chúng tôi tuyên truyền để người thân gọi điện, vận động họ về địa phương để làm thủ tục cấp CCCD".

Bà P.T.H, người dân khối 7, thị trấn Hà Lam cho biết gia đình bài có 2 người con đi làm ăn tại TP.Hồ Chí Minh, khi nghe công an tuyên truyền về việc làm CCCD, bà đã gọi điện để các con tranh thủ vừa về thăm nhà, vừa làm thủ tục cấp CCCD.

Theo thống kê, hiện toàn tỉnh còn hơn 180.000 trường hợp trong độ tuổi chưa được cấp CCCD gắn chíp. Để hoàn thành việc cấp CCCD trước ngày 31.8.2022, công an các đơn vị, địa phương trên toàn địa bàn đang tập trung quyết liệt với nhiều biện pháp thu nhận hồ sơ CCCD đảm bảo tiến độ đề ra. Khó khăn lớn nhất là người dân trong diện phần lớn đi làm ăn xa địa phương, do đó, bên cạnh việc tăng cường phục vụ nhân dân, lực lượng công an tập trung thống kê, rà soát các trường hợp không thể thu nhận hồ sơ cấp CCCD.

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cho biết: “Số người trong độ tuổi đủ điều kiện cấp CCCD đi làm ăn xa, số lượng chiếm hơn 50% trong tổng số người trong diện, còn lại là người già, người tàn tật không thể đi lại để làm CCCD và cũng có nhiều người chủ quan cho rằng các giấy tờ chứng minh nhân dân vẫn còn giá trị sử dụng nên chưa chủ động đi làm thủ tục cấp CCCD có gắn chíp. Từ việc rà soát này, công an các đơn vị, địa phương chủ động đẩy mạnh các biện pháp thu nhận hồ sơ CCCD. Trong đó tập trung tuyên truyền vận động để người dân biết, hiểu lợi ích của CCCD đối với các giao dịch của cá nhân để họ đến làm thủ tục cấp CCCD; thông qua người thân gọi, mời những người đi làm ăn xa tranh thủ thời gian về làm thủ tục cấp CCCD".

Cán bộ chiến sĩ công an thu nhận hồ sơ cấp CCCD

Trong đợt cao điểm, ngoài việc bố trí tiếp dân tại trụ sở Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và công an cấp huyện, tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, mỗi ngày chia làm 3 ca từ 6h sáng đến 22h đêm, lực lượng công an còn bố trí các tổ công tác đến tận địa bàn cơ sở để phục vụ người dân.



Ngày 31.12.2022, sổ hộ khẩu giấy sẽ hết hiệu lực sử dụng, thẻ CCCD gắn chíp điện tử được tích hợp các thông tin sẽ là giấy tờ để công dân thực hiện giao dịch thay thế sổ hộ khẩu. Ngoài sự nỗ lực của lực lượng Công an, công dân đủ điều kiện được cấp cần tranh thủ thời gian để thực hiện thủ tục cấp CCCD gắn chíp, đảm bảo quyền, lợi cá nhân của bản thân.