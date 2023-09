Công an Tam Kỳ tuyên truyền pháp luật cho học sinh

(QNO) - Công an TP.Tam Kỳ vừa phối hợp với Trường THCS Nguyễn Khuyến (phường An Phú) tổ chức ngoại khóa tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kỹ năng sử dụng internet, mạng xã hội an toàn, văn minh và kỹ năng tự bảo vệ, phòng chống bạo lực học đường cho hơn 500 học sinh của trường.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Khuyến tập trung nghe tuyên truyền pháp luật. Ảnh: Đ.D

Tại buổi tuyên truyền, học sinh được thông tin về tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, tình trạng tham gia giao thông và các vụ tai nạn giao thông liên quan học sinh; được hướng dẫn về các quy tắc tham gia giao thông an toàn, các tình huống nguy hiểm và cách phòng tránh.

Phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống tội phạm cho học sinh. Ảnh: Đ.D

Học sinh đặt câu hỏi về các quy định pháp luật và cách giải quyết tình huống. Ảnh: Đ.D

Bên cạnh đó, học sinh còn được tuyên truyền về cách sử dụng mạng xã hội văn minh, nâng cao khả năng nhận biết, phòng tránh các thông tin xấu, độc hại cũng như nâng cao trách nhiệm cá nhân khi tham gia mạng xã hội, hoạt động trên không gian mạng.Ngoài ra, các em còn được trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân và phòng chống bạo lực học đường, phòng chống tội phạm trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên internet, mạng viễn thông.