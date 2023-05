Công ty Điện lực Quảng Nam tặng quà các đội sản xuất, quản lý điện vùng cao

(QNO) - Nhân Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023, từ ngày 9/5 đến 11/5, lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Nam tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân viên, chủ yếu phụ trách các tổ, đội sản xuất đứng chân tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Nam thăm và tặng quà Đội Quản lý điện tổng hợp Nông Sơn. Ảnh: ĐLQS

Ông Nguyễn Hữu Khánh – Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Nam cùng ông Nguyễn Quang San - Chủ tịch Công đoàn của đơn vị thăm hỏi, động viên tập thể Đội Quản lý điện (QLĐ) tổng hợp Nông Sơn (thuộc Điện lực Quế Sơn).

Ngoài ra Công đoàn công ty còn đến thăm hỏi Tổ thao tác lưu động Phước Sơn (Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế), các Đội QLĐ tổng hợp Phước Sơn, Chà Vàl (Điện lực Nam Giang), Tân Hiệp (Điện lực Hội An), Đội QLĐ Nam Trà My (Điện lực Trà My), Tây Giang và Tổ QLĐ xã Ba (Điện lực Đông Giang).

Với chủ trương “Đảm bảo an toàn lao động” là nhiệm vụ hàng đầu trong sản xuất kinh doanh, Công ty Điện lực Quảng Nam thường xuyên dành sự quan tâm đến người lao động, tiếp tục đầu tư cải thiện điều kiện, môi trường làm việc. Nhân Tháng công nhân và Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2023, công ty tặng mỗi tổ, đội nơi đến thăm số tiền và quà trị giá 2,5 triệu đồng.

Dịp này, đại diện lãnh đạo công ty đến thăm, tặng quà 8 công nhân gặp khó khăn, (mỗi trường hợp số tiền và quà trị giá 1,5 triệu đồng); thăm viếng các gia đình cán bộ công nhân viên bị tai nạn lao động...