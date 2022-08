Cứu vớt an toàn 43 ngư dân trên tàu cá bị chìm do va đâm trên biển

(QNO) - Sáng nay 17.8, Trung tá Nguyễn Bá Tố - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà cho biết, qua nắm thông tin, đến 8 giờ sáng nay, 43 ngư dân đi trên tàu cá QNa-91568TS do ông Đặng Văn Hội (SN 1971 trú xã Tam Giang, Núi Thành) làm thuyền trưởng bị chìm do va đâm trên biển đã được cứu vớt an toàn.

Trong số 43 ngư dân được cứu vớt, có 16 thuyền viên đã lên các tàu cá, 27 thuyền viên ở trên các thúng và đang được các tàu cá gần đó cứu vớt. Lúc 6 giờ 30 phút sáng nay, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà nhận được thông tin, khoảng 3 giờ 17.8, tàu cá ông Hội đang hoạt động tại tọa độ 14 độ 15’N - 112 độ 09’E (cách bờ biển tỉnh Bình Định 173 hải lý về hướng Đông) thì va chạm với tàu vận tải và bị chìm. Tàu ông Hội xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng An Hòa thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà vào ngày 14.7, hành nghề câu mực khơi, trên tàu có 43 lao động.

Theo thông tin ban đầu, tàu vận tải va chạm với tàu cá ông Hội có mã số nhận dạng là CETUS63601823, quốc tịch Liberia. Tàu này không dừng lại mà tiếp tục hải trình đi Singapore.