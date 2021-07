Đại Lộc siết chặt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

(QNO) - Ông Lê Văn Quang - Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc cho biết, để chủ động ngăn chặn và xử lý kịp thời nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, UBND huyện đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai nhiều biện pháp.

“Chuyến xe nghĩa tình” tại Đại Lộc tiếp tục nhận lương thực, thực phẩm để chở vào TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ bà con đồng hương. Ảnh: C.T

Ngoài tuân thủ nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên, UBND huyện Đại Lộc yêu cầu tạm dừng các cuộc họp không cần thiết. Hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người (không quá 30 người); các nhà hàng, quán cà phê, giải khát, trà sữa, quán ăn, bi da, phòng tập gym, khu vui chơi, giải trí giảm 50% lượt người phục vụ; khuyến khích bán hàng mang về.

Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp bố trí chuyên gia, công nhân ở lại đơn vị hoặc thuê cơ sở lưu trú để ở lại Đại Lộc. Khẩn trương điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp tình hình thực tế dịch bệnh Covid-19 hiện nay; hạn chế tối đa giao nhận, phân phối hàng hóa, nguyên vật liệu từ Đà Nẵng cho đến khi tình hình dịch bệnh Covid-19 tại thành phố này cơ bản được kiểm soát tốt.

Ông Lê Văn Quang cho biết, huyện đã giao các xã, thị trấn chịu trách nhiệm khảo sát ngay và làm việc với đơn vị liên quan để chuẩn bị cơ sở cách ly tập trung cũng như lực lượng điều hành, phục vụ tại các cơ sở cách ly. Vận động cơ sở kinh doanh lưu trú tích cực đăng ký tham gia cơ sở cách ly tập trung có thu phí với mức giá phù hợp nhất.

Trước mắc, ưu tiên hỗ trợ, phục vụ chuyên gia, công nhân, người lao động thường trú tại TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi đang làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn ở lại cơ sở lưu trú với mức giá phải chăng nhất theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trường THCS Nguyễn Trãi là một trong 2 trường được trưng dụng làm khu cách ly tập trung. Ảnh: C.T

UBND huyện yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp tham mưu phương án chuẩn bị sẵn sàng thêm các khu cách ly tập trung để đáp ứng kịp thời nhu cầu cách ly phòng chống dịch, nhất là thực hiện đón công dân Đại Lộc từ TP.Hồ Chí Minh trở về.

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, ông Hứa Văn Hùng - Chủ tịch UBND thị trấn Ái Nghĩa cho hay, dự kiến sẽ có 300 công dân của thị trấn ở TP.Hồ Chí Minh về quê hương đợt này. Do đó, ngoài khu cách ly tại Trường THCS Nguyễn Trãi (do huyện trưng dụng), thị trấn chọn Trường Mầm non Ái Nghĩa để trưng dụng làm khu cách ly tập trung.