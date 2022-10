Đại Lộc thiệt hại hơn 93 tỷ đồng do bão số 4

(QNO) - Theo thống kê của UBND huyện Đại Lộc, địa phương thiệt hại hơn 93 tỷ đồng do bão số 4 gây ra hồi cuối tháng 9.2022.

Đại Lộc có 1 người chết và 21 người bị thương do bão số 4, chủ yếu do bất cẩn trong quá trình chằng chống nhà cửa. Ngoài ra có 57 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều trường học, trạm y tế hư hỏng. Ảnh hưởng nặng nhất là sản xuất nông nghiệp, bị thiệt hại hơn 83 tỷ đồng. Tổng thiệt hại do bão số 4 trên địa bàn Đại Lộc hơn 93 tỷ đồng.

Sau bão, Đại Lộc nhanh chóng khắc phục hậu quả; thăm hỏi, động viên gia đình có người chết, bị thương; hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Lo nhất hiện nay là tình trạng sạt lở nghiêm trọng bờ sông Vu Gia, Thu Bồn. Huyện đang đề nghị Trung ương và tỉnh khẩn cấp xây dựng bờ kè chống sạt lở để giúp người dân ổn định cuộc sống.