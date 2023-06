Đảm bảo các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023

(QNO) - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa có công văn đề nghị Sở GD&ĐT, Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương phối hợp kiểm tra, rà soát, đảm bảo các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Sở GD&ĐT khẩn trương kiểm tra, rà soát các khâu công việc từng nhiệm vụ trong quy trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn tỉnh đảm bảo chặt chẽ.

Chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tổ chức kỳ thi, đặc biệt là cơ sở vật chất phòng bảo quản đề thi, bài thi; bảo đảm ứng phó kịp thời với các tình huống bất thường, tình hình dịch bệnh Covid-19 xảy ra trong kỳ thi; quán triệt tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, quy chế thi đến tất cả các đối tượng tham gia kỳ thi.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt kế hoạch tổ chức kỳ thi; kiểm soát chặt chẽ tất cả các khâu, các bước trong quy trình tổ chức thi theo quy định; phòng, chống hiệu quả việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong thi cử; tuyệt đối bảo mật đề thi.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ biến đến từng thí sinh về quy chế thi, các quy định, hướng dẫn liên quan đến kỳ thi; tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh được dự thi. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra mọi khâu của kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT theo đúng nguyên tắc nhằm ngăn chặn, phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm (nếu có) để đảm bảo kỳ thi an toàn, trung thực, không để xảy ra tiêu cực, vi phạm quy chế; phối hợp với công an tỉnh phòng, chống, ngăn chặn, tuyệt đối không để xảy ra gia lận, sử dụng công nghệ cao trong kỳ thi.

Các sở, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp, hỗ trợ Sở GD&ĐT tổ chức triển khai kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đảm bảo an toàn, hiệu quả, tiết kiệm; nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp, có phương án đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối tại các điểm thi; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và dự phòng kịp thời ứng phó với các tình huống bất thường, phát sinh. Có phương án hỗ trợ, giúp đỡ những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, con em các gia đình chính sách, con em người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, biên giới tham dự kỳ thi.