Đánh giá tình hình thực hiện dự án xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai

(QNO) - Chiều nay 27/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc làm việc với các sở ngành, một số địa phương cụm đồng bằng để đánh giá tình hình thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Quang cảnh cuộc làm việc chiều 27/9. Ảnh: N.Đ

Tại cuộc làm việc, đại diện Sở TN-MT cho biết, dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai đoạn 1 được thực hiện từ năm 2011 tại các xã/phường thuộc 5 địa phương Núi Thành, Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên, Tam Kỳ và kết thúc giai đoạn 1 vào ngày 31/12/2020.

Đến nay, dự án giai đoạn 1 đã hoàn thành đưa vào khai thác, vận hành, sử dụng tại 48 xã, phường của các địa phương nêu trên. Sở TN-MT đang tập trung chỉ đạo các đơn vị, phòng ban chuyên môn trực thuộc hoàn thiện thanh quyết toán dự án theo quy định.

Về tồn tại, vướng mắc, theo Sở TN-MT, đến nay chưa hoàn thành việc bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đến nhân dân do chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan. Một số GCNQSDĐ đang thế chấp ở ngân hàng và do người dân không đến nhận với lý do trước đây diện tích trong GCNQSDĐ cũ ghi đất thổ cư, nay công nhận lại theo Luật Đất đai năm 2013 thì GCNQSDĐ ghi là đất ở và đất cây lâu năm, diện tích đất ở xác nhận lại nhỏ theo hạn mức so với diện tích được công nhận ở Luật Đất đai năm 2003.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Đại Lộc phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: N.Đ

Thực hiện Quyết định 2235 ngày 6/8/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định 2147 ngày 29/6/2012 của UBND tỉnh, theo đó, giai đoạn 2 (2022 – 2025) thực hiện tất cả các hạng mục từ khâu khảo sát thiết kế, lập dự toán công trình đến khâu giao nộp sản phẩm cuối cùng tại 13 địa phương còn lại và các xã còn lại của 3 huyện Thăng Bình, Duy Xuyên, Quế Sơn.

Theo nhìn nhận của ngành chuyên môn và các địa phương, việc triển khai thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh còn chậm, gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Nhất là thiếu đơn vị tư vấn lập thiết kế kỹ thuật – dự toán có năng lực tham gia.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho rằng, dù gặp khó khăn, vướng mắc nhưng các địa phương cần quyết tâm cao trong việc thực hiện dự án ở giai đoạn còn lại. Đồng thời lưu ý, phải có sự phối hợp tốt giữa các bên liên quan để hoàn thiện đối với các phần việc còn lại ở giai đoạn 1, đạt được mục tiêu đề ra của dự án.

Theo đánh giá của ngành chuyên môn tỉnh việc triển khai thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh còn chậm. Ảnh: N.Đ

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án giai đoạn 2, đảm bảo hoàn thành theo tiến độ đề ra, Sở TN-MT và các ngành liên quan phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ tích cực cho địa phương, kịp thời tổng hợp vướng mắc để báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo.

Qua theo dõi hằng tháng, trong trường hợp cần thiết, UBND tỉnh sẽ báo cáo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến góp ý định hướng để việc triển khai thực hiện dự án được thuận lợi. Tỉnh sẽ đảm bảo kinh phí cho các địa phương thực hiện…