Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Bắc Trà My: Xuất hiện nhiều điểm sạt lở, xã Trà Ka mất điện cục bộ

NGUYỄN BÌNH | 01/11/2023 - 11:05

(QNO) - Từ đêm 29/10 đến nay, trên địa bàn huyện Bắc Trà My liên tục có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng phổ biến 250 - 380mm. Do thấm nước từ các đợt mưa trước đó nên đã xảy ra sạt lở đất tại một số địa phương.