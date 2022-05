Địa điểm công dân đăng ký xe kể từ sau ngày 21.5

(QNO) - Từ ngày 21.5, công tác quản lý, đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh sẽ được phân cấp quản lý về công an cấp huyện, xã.

Công dân có thể đến trụ sở công an các xã theo danh sách công bố để làm thủ tục đăng ký xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện. Ảnh: P.V

Theo thông báo mới nhất của Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, từ ngày mai 21.5, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt sẽ tổ chức đăng ký cho xe ô tô, xe máy kéo, rơmoóc, sơ mi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài có trụ sở, nơi thường trú trên địa bàn tỉnh và cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi thường trú trên địa bàn TP.Tam Kỳ tại số 41 Trần Quý Cáp (TP.Tam Kỳ). Đơn vị này không tiếp nhận, giải quyết đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự sau thời điểm nói trên.

Tại trụ sở công an các huyện, thị xã, thành phố (trừ Công an TP.Tam Kỳ) sẽ tổ chức đăng ký cho xe ô tô và các loại xe có kết cấu tương tự trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Ngoài ra tổ chức đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi thường trú trên địa bàn xã, phường, thị trấn nơi Công an huyện, thị xã, thành phố đặt trụ sở.

Riêng tại Công an TP.Tam Kỳ sẽ tổ chức đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi thường trú trên địa bàn thành phố Tam Kỳ tại trụ sở Công an TP.Tam Kỳ.

Tại Công an 74 xã, phường, thị trấn thuộc 10 huyện, thị xã, thành phố, sẽ tổ chức đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi thường trú trên địa bàn xã, phường, thị trấn. Cụ thể:

Huyện Đại Lộc sẽ tổ chức tại trụ sở Công an 9 xã: Đại An, Đại Cường, Đại Đồng, Đại Hiệp, Đại Hồng, Đại Hưng, Đại Lãnh, Đại Nghĩa, Đại Quang.

Huyện Duy Xuyên tổ chức tại trụ sở Công an 9 xã, thị trấn: Công an thị trấn Nam Phước và Công an các xã: Duy Hải, Duy Nghĩa, Duy Vinh, Duy Thành, Duy Phước, Duy Trinh, Duy Sơn, Duy Hòa.

Huyện Quế Sơn tổ chức tại trụ sở Công an 4 xã: Quế Châu, Quế Mỹ, Quế Phú. Quê Xuân 1.

Huyện Thăng Bình tổ chức tại trụ sở Công an 14 xã: Bình An, Bình Dương, Bình Đào, Bình Giang, Bình Hải, Bình Minh, Bình Nam, Bình Nguyên, Bình Phục, Bình Quế, Bình Quý, Bình Triêu, Bình Trung, Bình Tú.

Huyện Hiệp Đức tổ chức tại trụ sở Công an 2 xã: Quế Thọ, Bình Lâm.

Huyện Phú Ninh tổ chức tại trụ sở Công an 7 xã: Tam Lãnh, Tam Thái, Tam Phước, Tam Lộc, Tam Đàn, Tam Thành, Tam Dân.

Huyện Núi Thành tổ chức tại trụ sở Công an 13 xã: Tam Anh Bắc, Tam Anh am, Tam Giang, Tam Hải, Tam Hiệp, Tam Hòa, Tam Mỹ Đông, Tam Mỹ Tây, Tam Nghĩa, Tam Quang, Tam Tiền, Tam Xuân 1, Tam Xuân 2.

Huyện Tiên Phước tổ chức tại trụ sở Công an xã Tiên Cảnh.

Thành phố Hội An tổ chức tại trụ sở Công an 3 phường: Cẩm Phô, Cẩm Châu, Cẩm Hà.

Thị xã Điện Bàn tổ chức tại trụ sở Công an 12 phường, xã: Điện Nam Trung, Điện Ngọc, Điện An, Điện Dương, Điện Hòa, Điện Hồng, Điện Minh, Điện Phong, Điện Phước, Điện Phương, Điện Quang, Điện Thọ.

Cơ sở để xác định nơi đăng ký xe đối với tổ chức là địa chỉ trong quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh..., đối với cá nhân là nơi thường trú của người đứng tên đăng ký phương tiện.