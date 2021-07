Điện Bàn kết thúc phong tỏa tạm thời một số hộ dân liên quan ca Covid-19

(QNO) - Chiều tối 6.7, UBND thị xã Điện Bàn ban hành quyết định kết thúc phong tỏa tạm thời một số hộ dân có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 tại tổ 7, khối phố Hà My Đông B, phường Điện Dương.

Kết thúc phong tỏa tạm thời đối với một số hộ dân tổ 7, khối phố Hà My Đông B. Ảnh: PHẠM LỘC

Ngày 30.6, UBND thị xã Điện Bàn ra quyết định khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời khoảng 6 hộ dân với 26 nhân khẩu tại tổ 7, khối phố Hà My Đông B do liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân này trú khối phố Hà My Đông B, có kết quả dương tính khi đang chăm sóc người nhà tại Bệnh viện Đà Nẵng (ca bệnh do Đà Nẵng công bố).

Sau khi có quyết định kết thúc phong tỏa tạm thời, UBND thị xã Điện Bàn giao UBND phường Điện Dương hướng dẫn công dân tại khu vực trên tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và tự theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định.