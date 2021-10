Điện Bàn: Tai nạn giữa 3 xe máy, 3 người thiệt mạng

(QNO) - Một vụ tai nạn giữa 3 xe máy xảy ra trên tuyến ĐT605 qua thị xã Điện Bàn khiến 3 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: P.T.H

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 27.10, tại km8+400 đường ĐT605 thuộc thôn Thái Cẩm, xã Điện Tiến xảy ra vụ tai nạn giữa 3 xe máy mang BKS: 92E1-53827 do Hồ Tấn N. (SN 1967, xã Đại An, Đại Lộc) điều khiển; 92F1-16014 do Nguyễn Minh Ng. (SN 1993, xã Duy Phú, Duy Xuyên) điều khiển chở theo mẹ là Phan Thị T. (SN 1958); 92D1-83761 do Trần Văn Hoàng L. (SN 2007, phường Điện An, Điện Bàn) điều khiển chở theo Nguyễn Thị Minh Tr. (SN 2006, xã Điện Hồng, Điện Bàn).

Vụ tai nạn khiến nạn nhân N. và Tr. chết tại chỗ, L. chết trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Hai người đi xe 92F1-16014 bị thương nhẹ, 3 xe máy đều hư hỏng.

Vụ việc đang được Công an thị xã Điện Bàn điều tra làm rõ.