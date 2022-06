Diễn đàn thực thi cam kết về SPS trong hiệp định EVFTA

(QNO) - Sáng nay 30.6 tại Tam Kỳ, Văn phòng SPS Việt Nam (Bộ NN&PTNT) phối hợp với Trường Cao đẳng Quảng Nam tổ chức diễn đàn thực thi cam kết về SPS trong hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và liên minh châu Âu (EVFTA).

Diễn đàn thực thi cam kết về SPS của 8 tỉnh, thành phố được tổ chức tại Trường Cao đẳng Quảng Nam. Ảnh: X.P

Tham dự diễn đàn gồm đại diện sở NN&PTNT, Sở Công Thương, Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Kon Tum, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình. Cùng dự có đại diện các trường đại học, cao đẳng, các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân.

Theo TS. Ngô Xuân Nam - Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, SPS là biện pháp an toàn dịch bệnh động thực vật, an toàn thực phẩm. Việt Nam luôn quan tâm sản xuất an toàn, đáp ứng yêu cầu. Đến nay, đây là lần thứ 7 trên cả nước SPS Việt Nam phối hợp với các cơ sở đào tạo tổ chức diễn đàn, trong đó Trường Cao đẳng Quảng Nam đại diện cho khu vực miền Trung.

Tại diễn đàn, các thành viên được nghe một số thông tin về cam kết về SPS trong hiệp định thương mại tự do EVFTA; yêu cầu của thị trường EU nhập khẩu nông sản từ Việt Nam trong tình hình mới.

PGS.TS. Vũ Thị Phương Anh chia sẻ về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững. Ảnh: X.P

Chia sẻ về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững, PGS.TS. Vũ Thị Phương Anh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam cho rằng, cần tiếp tục hoàn thiện và nghiên cứu ban hành những chính sách mới, thiết thực, có tính đột phá để nâng cao hiệu quả trong công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển nông nghiệp bền vững.

Cạnh đó, xây dựng các chương trình đào tạo, giải pháp kỹ thuật cho nông dân phục vụ nhu cầu chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao; xem đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp 4.0.