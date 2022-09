Điện lực Quảng Nam nỗ lực ứng phó bão số 4

(QNO) - Hôm nay 27.9, ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dẫn đầu đoàn công tác của EVN đến kiểm tra công tác ứng phó bão số 4 tại ngành điện Quảng Nam.

Ông Ngô Sơn Hải (thứ hai, bên trái) cùng đoàn công tác EVN kiểm tra phòng chống bão tại trạm biến áp 110kV Tam Thăng (TP.Tam Kỳ). Ảnh: HOÀNG PHƯỢNG

Ông Ngô Sơn Hải đánh giá cao việc Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) đã tập trung ứng phó, thực hiện tốt công tác củng cố lưới điện, phát quang hành lang tuyến, gia cố, chằng néo những cột điện ở khu vực nền đất yếu trước khi bão số 4 vào đất liền. Đồng thời triển khai tốt việc chằng chống nhà cửa, kho vật tư đơn vị, với nỗ lực cao nhất bảo vệ an toàn lưới điện để duy trì vận hành cấp điện trong và sau bão, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão.

Lãnh đạo EVN yêu cầu PC Quảng Nam tiếp tục sẵn sàng ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” sau khi bão vào. Đặc biệt, nếu thiên tai gây sự cố mất điện cần kịp thời xử lý, khôi phục cấp điện nhanh nhất, đặc biệt là các phụ tải quan trọng, các công trình điện phục vụ phòng chống thiên tai trên địa bàn.



Phát quang đầu tuyến cáp ngầm, đảm bảo cấp điện cho Cù Lao Chàm. Ảnh: ĐLHA

Ông Nguyễn Hữu Khánh - Giám đốc PC Quảng Nam cho biết, PC Quảng Nam đã ban hành quy định thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trước, trong và sau bão; phân công nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, hỗ trợ trong ứng phó, khắc phục thiệt hại theo 3 khu vực bắc - trung - nam của tỉnh. Đặc biệt, quán triệt toàn thể cán bộ, công nhân viên tuyệt đối đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông. Đồng thời phối hợp địa phương các cấp tăng cường tuyên truyền an toàn điện trong nhân dân trước, trong và sau bão.

Thực hiện phương án phòng chống thiên tai từ đầu năm, 2 đội xung kích tham gia khắc phục thiệt hại cấp tổng công ty và 7 đội xung kích tham gia khắc phục thiệt hại cấp công ty đã ra quân ứng phó trong những ngày qua và sẵn sàng khắc phục hậu quả sau bão.

PC Quảng Nam chuẩn bị sẵn sàng vật tư thiết bị ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 4.