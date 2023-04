Điện lực Tiên Phước hỗ trợ lắp đặt camera an ninh

(QNO) - Theo đề nghị của Công an huyện Tiên Phước, Điện lực Tiên Phước (Công ty Điện lực Quảng Nam) đã khảo sát và triển khai lắp đặt hệ thống công tơ cấp điện hơn 100 điểm camera an ninh.

Công nhân Điện lực Tiên Phước lắp đặt công tơ đo đếm cho hệ thống camera an ninh. Ảnh: MINH THUẬN

Điện lực Tiên Phước đã lắp đặt hệ thống công tơ, hỗ trợ kéo dây sau công tơ đấu nối vào hộp kỹ thuật cho các điểm gắn camera an ninh đảm bảo kỹ thuật để camera vận hành an toàn, liên tục và ổn định. Điện lực cũng lập danh sách điểm đo, áp dụng công nghệ thu thập dữ liệu công tơ từ xa, phân công nhân viên giám sát thường xuyên tình trạng cấp điện hệ thống camera an ninh.