Diễn tập phòng chống thiên tai tại xã Thăng Phước

(QNO) - Ngày 13.10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp UBND xã Thăng Phước (Hiệp Đức) tổ chức cuộc diễn tập phòng chống thiên tai.

Diễn tập tình huống sơ tán dân trú bão. Ảnh: LINH NHI

Tình huống giả định là bão số 8 có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 13, 14. Trong 12 giờ đến, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc 15 - 20km/h. Dự báo chiều và đêm 13.10, bão đổ bộ vào đất liền Quảng Nam. Đây là cơn bão mạnh, có sức tàn phá lớn, đi kèm theo bão sẽ có mưa rất to, mực nước sông Tranh có khả năng dâng trên báo động III, gây ngập lụt nhiều khu vực.

Trước tình huống đó, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Thăng Phước triển khai các nhiệm vụ ứng phó với bão. Sau khi họp bàn và phân công nhiệm vụ, Đội thanh niên xung kích xã tiến hành giúp người dân chằng chống nhà cửa và sơ cấp cứu cho 2 nạn nhân bị thương trong lúc chằng chống nhà cửa.

Diễn tập tình huống cứu nạn người dân bị chìm xuồng khi vớt củi trên sông. Ảnh: LINH NHI

Tình huống giả định tiếp theo là xã tổ chức sơ tán nhân dân đến nơi an toàn để tránh trú bão; trong lúc sơ tán có 2 trường hợp nghi ngờ là F1 do có tiếp xúc với ca F0 về từ Đà Nẵng, sau khi ca F0 này trở lại Đà Nẵng thì mới phát hiện dương tính với Covid-19. Tình huống giả định cuối cùng là tổ chức cứu nạn 1 trường hợp đang đi vớt củi trên sông, do gió to và nước chảy mạnh không may bị chìm xuồng trên sông Tranh.

Thông qua cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng chống thiên tai; huấn luyện kỹ năng cho cán bộ chủ chốt xã và các đoàn thể, người dân trong phòng ngừa, ứng phó thiên tai, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 hiện nay.