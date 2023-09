Diễn tập phương án chữa cháy tại tổ liên gia phường An Sơn

(QNO) - Công an TP.Tam Kỳ vừa phối hợp UBND phường An Sơn tổ chức diễn tập phương án chữa cháy tại tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) ở khối phố 3, phường An Sơn.

Diễn tập sử dụng bình chữa cháy để dập lửa. Ảnh: M.T

Với tình huống giả định sát thực tế, các lực lượng tham gia diễn tập, nhất là thành viên tổ liên gia an toàn PCCC, lực lượng chữa cháy tại chỗ đã nắm rõ quy trình nhằm thực hiện hiệu quả chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Các thao tác từ khi phát hiện cháy, báo cháy, gọi điện thoại báo lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, cắt điện khu vực xảy ra cháy, sử dụng dụng cụ, phương tiện chữa cháy... được hướng dẫn thực hiện thuần thục.

Đại tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh dự buổi diễn tập. Ảnh: M.T

Sau gần 1 giờ, buổi diễn tập hoàn thành yêu cầu đề ra, theo đúng chương trình, phương án, chiến thuật. Các lực lượng, phương tiện, tài sản huy động tham gia diễn tập đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý tình huống cho người dân trong tổ liên gia an toàn PCCC, góp phần làm giảm số vụ cháy, thiệt hại về người và tài sản trong khu dân cư, hộ gia đình.