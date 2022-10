Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư chợ Hội An

(QNO) – TP.Hội An vừa phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) Công an tỉnh tổ chức tổng duyệt thực tập phương án PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư chợ Hội An.

Cuộc diễn tập quy mô lớn tại chợ Hội An

Diễn tập thu hút rất đông các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể TP.Hội An cùng lực lượng dân quân tự vệ và người dân tham gia. Đây là đợt diễn tập có quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở Hội An.

Giả định tình huống sơ tán người dân và tiểu thương trong chợ.

Diễn tập đưa ra tình huống giả định chợ Hội An bốc cháy trong điều kiện nắng nóng và gió thổi mạnh. Các tiểu thương kinh doanh trong chợ dùng bình chữa cháy cá nhân để cứu đám cháy, tiếp theo lực lượng quản lý chợ Hội An mở van các vòi nước chữa cháy hỗ trợ ngăn chặn đám cháy lan rộng. Đồng thời tổ chức sơ cứu người bị ngạt khói và di chuyển tài sản của các tiểu thương.

Lực lượng PCCC Công an tỉnh dùng phương tiện chuyên dụng để dập đám lửa cháy lan

Để đảm bảo công tác cứu hộ, cứu nạn và dập tắc đám cháy, Công an Hội An triển khai lực lượng phân luồng các phương tiện giao thông và hướng dẫn người dân lẫn du khách lối đi tại khu vực xảy ra cháy. Đồng thời cảnh giới các đối tượng xấu lợi dụng cháy vào chợ trộm cắp vặt.

Người dân và nhân viên quản lý chợ Hội An giúp tiểu thương sơ tán hàng hóa

Tuy nhiên nắng nóng và gió thổi mạnh làm đám cháy bùng phát mạnh thêm. Sau 16 phút, lực lượng PCCC Công an tỉnh cùng 2 xe và các phương tiện chữa cháy chuyên nghiệp có mặt tại hiện trường, dùng máy bơm nước công suất lớn ngăn chặn đám cháy lan rộng. Để bảo đảm an toàn, lực lượng PCCC điều động thêm 2 xe chữa cháy chuyên dụng đến hỗ trợ dập lửa và cứu hộ người mắt kẹt trong đám cháy.

Giả định tình huống cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC Công an tỉnh mặc đồ bảo hộ xông vào đám cháy cứu người mắc kẹt trong chợ