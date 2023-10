(QNO) - Sáng nay 3/10, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCert) tổ chức chương trình diễn tập thực chiến an toàn, an ninh mạng năm 2023.

Ông Phạm Hồng Quảng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu khai mạc diễn tập. Ảnh: VINH ANH

Chương trình diễn tập diễn ra trong 2 ngày 3&4/10 với sự tham gia của đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh. Các đại biểu sẽ được đào tạo về an toàn thông tin, các văn bản hướng dẫn, triển khai về diễn tập thực chiến; tham gia diễn tập thực chiến thực tế trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam.

Đại biểu tham gia diễn tập. Ảnh: VINH ANH

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Hồng Quảng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, chương trình diễn tập thực chiến an toàn, an ninh mạng nhằm nâng cao năng lực của thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố, đội ứng cứu ssự cố mạng, máy tính của tỉnh. Đồng thời tăng cường bảo vệ cho hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam và giúp tuyên truyền cho cơ quan, tổ chức, người dân về công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Quang cảnh diễn tập. Ảnh: VINH ANH

Theo ông Quảng, hoạt động diễn tập thực chiến an toàn thông tin giúp lãnh đạo và đội ngũ chuyên trách nắm bắt được diễn biến về tình trạng phức tạp của các cuộc tấn đang diễn ra trên không gian mạng, từ đó bồi dưỡng nâng cao kiến thức về an toàn thông tin mạng cho lãnh đạo và cán bộ quản lý tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Giúp đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh kịp thời phát hiện những lỗ hổng về công nghệ, con người và quy trình, qua đó nâng cao năng lực xử lý, đảm bảo sẵn sàng ứng phó khi sự cố xảy ra ngay trên hệ thống đang vận hành của tỉnh, địa phương.