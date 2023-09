(QNO) - Công ty Thủy điện Sông Tranh vừa chủ trì, phối hợp Công ty CP Thủy điện Sông Tranh 3, Công ty CP Thủy điện Sông Tranh 4 tổ chức diễn tập vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2.

Lực lượng tham gia diễn tập. Ảnh: N.Đ

Kịch bản diễn tập là Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ cảnh báo trong 24 giờ tới xuất hiện đợt mưa to đến rất to do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới và xuất hiện đợt lũ lớn về hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 với lưu lượng dự kiến 3.000m3/s. Các đơn vị triển khai công tác thông tin, vận hành hồ chứa để cắt giảm lũ, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Thông tin đến người dân vùng hạ lưu về công tác vận hành điều tiết hồ chứa. Ảnh: N.Đ

Qua diễn tập giúp cán bộ, công nhân viên các đơn vị tiếp thu thêm kiến thức quy trình vận hành; công tác triển khai, phối hợp các cấp chính quyền và chủ đập trên cùng bậc thang trong công tác vận hành hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2; công tác thông tin, báo cáo số liệu vận hành cho các cấp chính quyền và cơ quan liên quan...