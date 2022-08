Đoàn công tác Luật Thủ đô khảo sát cơ chế, chính sách quản lý, bảo tồn, tái thiết phố cổ Hội An

(QNO) - Chiều 11.8, đoàn công tác Luật Thủ đô do Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.Hà Nội Lê Hồng Sơn làm trưởng đoàn có buổi làm việc khảo sát cơ chế, chính sách quản lý, bảo tồn, tái thiết phố cổ Hội An.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Q.T

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân cùng đại diện lãnh đạo UBND TP.Hội An và các sở ngành liên quan tiếp, làm việc với đoàn.

Hiện nay, UBND TP.Hà Nội đang phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng, tổ chức xin ý kiến đối với các báo cáo, tài liệu phục vụ việc chuẩn bị hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) trình Chính phủ, Quốc hội trong thời gian tới.

Lãnh đạo UBND TP.Hội An thông tin về quá trình bảo tồn, phát triển Khu phố cổ Hội An. Ảnh: Q.T

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo UBND TP.Hội An đã thông tin khái quát quá trình bảo tồn, phát triển đô thị cổ Hội An. Trong đó, từ năm 1987, UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) đã ban hành quy chế bảo vệ và sử dụng di tích Khu phố cổ Hội An.

Khu phố cổ Hội An được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia vào năm 1985, được xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt vào năm 2009. Di sản này cũng đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1999. Trong khu vực I của Khu phố cổ Hội An hiện có 1.130 di tích kiến trúc nghệ thuật. Các di tích này được phân loại thành 5 mức độ bảo tồn kiến trúc để có chính sách bảo tồn và phát huy phù hợp.

Đại diện Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An đã chia sẻ một số giải pháp, kinh nghiệm thiết thực qua các thời kỳ của địa phương trong chính sách huy động, khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức cá nhân tham gia bảo tồn, tái thiết phố cổ Hội An; cơ chế quản lý, khai thác, chia sẻ lợi ích, nguồn thu từ hoạt động kinh doanh ở phố cổ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Q.T

Các thành viên trong đoàn công tác Luật Thủ đô đã tìm hiểu nhiều thông tin về cơ chế quản lý đối với công trình, cảnh quan kiến trúc, biện pháp khuyến khích khai thác hiệu quả và bền vững các công trình văn hóa, lịch sử, các không gian công cộng trong phát triển kinh tế đô thị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Q.T

Dịp này, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và TP.Hội An cũng đã thông tin nhiều hạn chế, bất cập và nêu những đề xuất, kiến nghị để bảo tồn, phát huy giá trị của Khu phố cổ Hội An trong giai đoạn tới.