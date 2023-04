Đoàn công tác Văn phòng JICA thăm, làm việc tại Hội An

(QNO) - Đoàn công tác Văn phòng Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) do ông Hiraoka Hisakazu - Phó Trưởng đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo UBND TP.Hội An.

Đoàn công tác Văn phòng JICA làm việc với UBND TP.Hội An. Ảnh: Đ.HUẤN

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi các nội dung liên quan đến dự án tu bổ di tích Chùa Cầu, về đề xuất hỗ trợ Hội An trong thực hiện dự án xây dựng thành phố thông minh. Đồng thời trao đổi các nội dung Hội An và JICA phối hợp triển khai trong thời gian tới như: hỗ trợ xây dựng, hoàn chỉnh cảnh quan Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tại phố cổ Hội An; xuất bản sách ảnh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2023), sách “Di sản văn hóa Hội An - Dấu xưa Nhật Bản”; tổ chức Lễ hội văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 19 (vào tháng 8/2023) và ký kết trùng tu các ngôi mộ người Nhật ở Hội An...

Dịp này, đoàn công tác Văn phòng JICA cũng có cuộc làm việc với Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An; khảo sát, thực hiện các công tác liên quan đến hỗ trợ kỹ thuật cho dự án tu bổ Chùa Cầu.