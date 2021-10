Đông Giang nỗ lực kiềm chế tai nạn giao thông

Nhận diện những hạn chế trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông những tháng đầu năm, cơ quan chức năng huyện Đông Giang đang nỗ lực vào cuộc nhằm kiềm chế tai nạn giao thông.

Công an huyện Đông Giang tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông trong trường học. Ảnh: K.K

Tại Trường Tiểu học A Rooi, cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự cơ động Công an huyện Đông Giang vừa phối hợp tổ chức đợt tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong giáo viên và học sinh. Giữa không khí vui tươi, học sinh sôi nổi tham gia trả lời câu hỏi do các chú công an đưa ra.

Một cán bộ của Đội Cảnh sát giao thông cho biết, trò chơi trả lời câu hỏi nhằm khắc ghi vào trí nhớ lứa tuổi học trò những kiến thức cần thiết, đơn giản nhất mà bản thân phải nghiêm chỉnh chấp hành để giữ an toàn cho chính mình. Hoạt động ngoài giờ lên lớp càng trở nên thú vị, hào hứng khi học sinh trả lời đúng câu hỏi đều nhận được phần quà từ ban tổ chức chương trình.

Phó Trưởng Công an huyện Đông Giang - Thiếu tá Trần Văn Lai chia sẻ, từ đầu năm đến nay đơn vị cũng đã tổ chức tuyên truyền nội dung ATGT tại 2 trường học khác và 11 thôn với hơn 3.000 nghìn người dự nghe, kết hợp phát 1.500 tờ rơi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, tặng 42 mũ bảo hiểm.

Đơn vị còn tuyên truyền lưu động 762 lượt dọc các tuyến đường, tham gia cùng Ban ATGT huyện vận động, cưỡng chế tháo dỡ 5 lều quán và nhà tạm lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ.

Triển khai kế hoạch tuần tra kiểm soát, đơn vị đã tổ chức 3 đợt cao điểm, 1 chiến dịch theo chuyên đề; phân công hơn 2.470 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia hơn 820 ca tuần tra kiểm soát, xử lý hơn 260 người vi phạm và nhắc nhở, răn đe các trường hợp khác.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Đông Giang xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm chết 2 người, bị thương 3 người.

Theo ông Nguyễn Đức Huy - Phó Trưởng ban ATGT huyện Đông Giang, một trong những nguyên nhân dẫn đến nguy cơ xảy ra tai nạn trên địa bàn là hạ tầng giao thông còn bất cập khi đường hư hỏng, đèo dốc, nhỏ hẹp, cong cua nguy hiểm; nhiều trường hợp xây dựng lấn chiếm hành lang đường bộ, nhất là dọc tuyến ĐT609 và quốc lộ 14G.

Hai vụ tai nạn chết người tại địa phương đều xảy ra trên quốc lộ 14G qua xã Jơ Ngây và xã A Ting - nơi mặt đường chật chội, quanh co và thường xuyên có xe tải lưu hành.

Ông Huy cho hay, để phòng ngừa, hạn chế tai nạn những tháng cuối năm, Ban ATGT huyện sẽ chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, tập trung chủ yếu tại trường học, thôn bản; cương quyết giải tỏa hành vi lấn chiếm lòng, lề đường.

Xử lý kiên quyết trường hợp vi phạm ATGT, nhất là thanh thiếu niên chạy xe lạng lách, đánh võng, lấn làn... Thiếu tá Trần Văn Lai cho biết, cùng các nhiệm vụ khác, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác quản lý đăng ký, cấp biển số xe mô tô, phòng ngừa, cảnh giác trước các thủ đoạn hợp thức hóa xe gian, xe không rõ nguồn gốc, xe nhập lậu nhằm góp phần đảm bảo ATGT.