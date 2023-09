Dự án quy hoạch khu dân cư khối phố 8 (An Sơn): Lắng nghe để giải quyết nguyện vọng của người dân

Một cuộc đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền TP.Tam Kỳ với người dân khối phố 8 (phường An Sơn) đã diễn ra với tinh thần cởi mở, cầu thị. “Nút thắt” của người dân sau 20 năm trông chờ triển khai dự án khu dân cư khối phố 8 đã được tháo gỡ.

Người dân khối phố 8 (An Sơn) ý kiến tại buổi đối thoại.

Dự án quy hoạch khu dân cư khối phố 8 (An Sơn) đã được thành phố triển khai từ năm 2003 với 5 đồ án quy hoạch nhưng vì nhiều lý do nên vẫn chưa triển khai. Do vướng quy hoạch nên nhiều năm nay việc xây dựng nhà cửa, các thủ tục liên quan đến đất đai của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường trên địa bàn khối phố chưa được khớp nối, hệ thống thoát nước chưa đồng bộ cùng với địa hình thấp trũng dẫn đến ngập lụt vào mùa mưa gây khó khăn trong sinh hoạt của nhân dân.

Tại buổi đối thoại giữa Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ Bùi Ngọc Ảnh với các hộ dân khối phố 8, đại diện Phòng Quản lý đô thị thành phố đã thông tin sơ bộ về Đồ án quy hoạch khối phố 8 (An Sơn), khẳng định đồ án lần này đã được nghiên cứu, hoàn thiện điều chỉnh, khớp nối với 5 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) trước đó.

Đồ án với quy mô 45,4ha, chia làm 4 khu vực chính: Khu vực còn lại khối phố 8 (19,08ha); bến xe và khu tái định cư phục vụ bến xe (4,9ha); cảnh quan và đường gom Nguyễn Hoàng (5,77ha); khu chỉnh trang (15,75ha). Đồ án nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng TP.Tam Kỳ, giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cùng với việc khớp nối hạ tầng giao thông các tuyến Tôn Đức Thắng (đoạn Hùng Vương – Nguyễn Hoàng), Thái Phiên, Ông Ích Khiêm thì việc bố trí hệ thống thoát nước tránh tình trạng ngập úng tái diễn lâu nay được đông đảo người dân quan tâm.

Ngoài ra, người dân địa phương băn khoăn chính là việc quy hoạch sẽ phá vỡ cảnh quan, những giá trị văn hóa cốt lõi vốn có và không gian sinh hoạt tín ngưỡng cộng đồng dân cư của làng quê đã tồn tại lâu nay. Hay như việc bố trí tái định cư tại chỗ khi Nhà nước thu hồi đất, người dân yêu cầu phải đảm bảo chỗ ở mới phải thoáng hơn, rộng hơn và tốt hơn nơi ở cũ...

Nhiều hộ dân đề nghị chính quyền thành phố trong thời gian chờ dự án triển khai phải tạo điều kiện cho người dân cải tạo sửa chữa nhà ở bị xuống cấp để ổn định cuộc sống trước mùa mưa bão sắp đến.

Ông Bùi Ngọc Ảnh thừa nhận việc quy hoạch dự án kéo dài đã tác động rất lớn đến đời sống người dân khối phố 8 trong thời gian dài; đồng thời khẳng định, dự án lần này sẽ quyết tâm triển khai, chủ trương của thành phố sẽ giữ vẹn nguyên những giá trị văn hóa cốt lõi của làng, không phá vỡ cấu trúc cảnh quan của khu dân cư, đồng thời sẽ khớp nối đồng bộ các tuyến giao thông hiện hữu và giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài lâu nay trên địa bàn khối phố.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ cùng với địa phương có những giải pháp hỗ trợ tháo gỡ để giúp cho người dân ổn định đời sống trong thời gian dự án triển khai.

“Những ý kiến đóng góp của bà con nhân dân, ngành chức năng của thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện đồ án và đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sớm triển khai vào đầu năm 2025.

Đồ án quy hoạch lần này có tầm quan trọng trước mắt và lâu dài, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa Nhà nước, người dân và cộng đồng dân cư. Vì vậy, thành phố mong muốn khi dự án được triển khai sẽ tiếp tục nhận được đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trên địa bàn” - ông Bùi Ngọc Ảnh nói.