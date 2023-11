Dự án "treo" hơn 5 năm, người dân không thể làm thủ tục tách thửa

(QNO) - Chiều nay 20/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tiếp tục chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 11.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và đại diện các sở, ban ngành tiếp vợ chồng anh Đinh Công Bước và chị Nguyễn Thị Như Phương vào chiều ngày 20/11. Ảnh: T.Đ

Tại buổi tiếp, vợ chồng anh Đinh Công Bước và chị Nguyễn Thị Như Phương (trú tại tổ 4, khối phố Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, TP.Hội An) trình bày: Từ tháng 10/2022, vợ chồng được bà Lê Thị Yến (bà nội của anh Đinh Công Bước) cho 100m² đất tại thửa đất số S397052. Tuy nhiên, khi tiến hành làm thủ tục tách thửa thì được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Hội An chuyển trả hồ sơ với lý do không tách thửa được do cấn dự án vệt cây xanh.

Qua tìm hiểu được biết, ngày 20/11/2017, UBND TP.Hội An ban hành Thông báo số 972 về việc thu hồi đất để xây dựng dự án vệt cây xanh đường ĐT603A (đoạn đường Lạc Long Quân, phường Cẩm An). Chị Nguyễn Thị Như Phương cho rằng, từ khi UBND TP.Hội An ban hành thông báo thu hồi đất đến nay đã hơn 5 năm nhưng dự án vẫn chưa thực hiện, đã ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Theo trình bày, vợ chồng chị Phương có hoàn cảnh khó khăn, phải nuôi 3 con nhỏ, nay được bà nội và người thân trong gia đình đồng ý cho 100m2 đất thì lại tách thửa không được. Khi gia đình gửi đơn lên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và UBND TP.Hội An thì bị trả hồ sơ vì lý do không thuộc thẩm quyền; đồng thời được trả lời là khi nào tỉnh có quyết định hủy dự án vệt cây xanh thì mới xứ lý được.

“Cực chẳng đã tôi mới gửi đơn lên Ban Tiếp công dân tỉnh. Tôi muốn biết dự án vệt cây xanh đường ĐT603A có thực hiện nữa hay không và khi nào hủy dự án. Hiện tại bà nội tôi đã 93 tuổi, sức khỏe ngày một yếu đi, vợ chồng tôi rất lo lắng không biết đến lúc nào sẽ được làm thủ tục để tách thửa” - chị Phương cho biết.

Vợ chồng anh Đinh Công Bước và chị Nguyễn Thị Như Phương tại buổi tiếp công dân. Ảnh: T.Đ

Sau khi nghe trình bày của công dân và ý kiến của đại diện Sở Xây dựng, Sở TN-MT, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho biết sẽ tiếp thu ý kiến của gia đình, đồng thời giao UBND TP.Hội An rà soát lại quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tiến độ triển khai dự án đối với khu vực công dân kiến nghị.

"Qua rà soát, nếu trường hợp không có trong kế hoạch sử dụng đất thời gian tới và việc triển khai giải phóng mặt bằng thực hiện dự án vệt cây xanh không khả thi, thì TP.Hội An cần tham mưu, thực hiện các thủ tục theo đúng quy định đất đai để đảm bảo quyền lợi cho người dân" - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nói.