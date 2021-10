Dự báo 24 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia đạt đỉnh ở mức báo động III

Ảnh hưởng không khí lạnh, Quảng Nam có mưa lớn từ đêm 15.10

P.V | 15/10/2021 - 09:10

(QNO) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 15.10, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với vùng áp thấp có khả năng xuất hiện trên dải hội tụ nhiệt đới, từ đêm nay đến 18.10 khu vực Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to.