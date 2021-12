Dự báo mưa lớn từ đêm nay 18.12 đến hết ngày 19.12

(QNO) - Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, bão số 9 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc về phía khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ.

Dự báo mưa lớn từ đêm nay 18.12. Ảnh: nchmf.gov.vn

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 9 nên dự báo từ đêm nay 18.12 đến hết ngày 19.12, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn Trung ương, từ đêm nay 18.12 đến 20.12, trên các sông từ Quảng Nam đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Nam và sông Ba (Phú Yên) ở mức báo động I và trên báo động I. Các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa và sông Kỳ Lộ (Phú Yên) ở mức báo động I đến báo động II, có sông trên báo động II.