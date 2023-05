Du ca kết nối yêu thương

Hơn 30 bạn trẻ là thành viên, tình nguyện viên của nhóm nhạc trẻ SOL BAND và CLB “Chung sức trẻ” vừa tạo nên bầu không khí vui tươi, sôi động trên khắp cung đường trong phố cổ Hội An trong đêm du ca “Tiếng hát từ trái tim”. Đêm du ca nhằm gây quỹ giúp đỡ đồng bào vùng cao trong chương trình thiện nguyện tháng 6 mang tên “Trà Cang - Gom nắng lên non ngàn”.

Một tiết mục trong đêm du ca. Ảnh: T.Q

Với những tiết mục ca hát, nhảy múa mang sắc màu tươi trẻ, các thành viên trong nhóm đã cống hiến cho người dân phố cổ cũng như du khách thập phương một bữa tiệc âm nhạc hết sức đặc sắc.

Bạn Trần Quốc Toàn (tay trống cajon chính trong chương trình) chia sẻ: “Với mình, tình yêu thương luôn đến từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Được tham gia chương trình hát du ca gây quỹ từ thiện do CLB “Chung sức trẻ” tổ chức là điều tuyệt vời nhất trong những năm tháng tuổi trẻ của bản thân. Chương trình không chỉ mang tiếng hát làm món quà cho đường phố mà qua đó tích góp được chi phí, đem những món quà nghĩa tình cho những mảnh đời khó khăn”.

Hành trang mỗi khi biểu diễn của nhóm là những cây đàn guitar, sáo, trống cajon và những bản nhạc đã hội ý từ trước; cứ thế họ đồng thanh cất lên giữa đường phố những lời ca trong trẻo, mộc mạc.

Thùng tiền gây quỹ từ thiện được đặt phía trước, bên cạnh luôn có những ngọn đèn nho nhỏ sắp theo hình trái tim - mang ý nghĩa kết nối yêu thương, kết nối những tấm lòng. Ngoài ra nhóm còn tranh thủ bán kẹo gây quỹ trong đêm nhạc.

Bạn Lê Tự Thịnh (thành viên CLB) cho biết, kinh phí cho chuyến thiện nguyện về Trà Cang (Nam Trà My) tháng 6 này của nhóm khoảng 60 triệu đồng; ngoài kêu gọi quyên góp từ mạnh thường quân, nhóm còn tổ chức giải bóng đá thiện nguyện, thu gom ve chai, du ca gây quỹ... Thông thường, mỗi đêm du ca thu về khoảng 3 triệu đồng.

Đêm nhạc biểu diễn các ca khúc về gia đình, quê hương, tuổi trẻ tình nguyện, tình yêu đôi lứa... được khán giả nồng nhiệt đón nhận. Chẳng mấy chốc đám đông vây quanh nhóm du ca, nhiều người ghé lại bỏ tiền vào thùng quyên góp, đứng lắng nghe đôi ba giai điệu ngọt ngào rồi đi.

Có người hào hứng hòa vào tiếng hát, tiếng đàn cùng nhóm bạn trẻ. Thi thoảng lại có những vị khách vui tính nhảy theo điệu nhạc cùng nhóm bạn hay mượn luôn cây đàn để trổ tài.

Bạn Phan Tuấn - Trưởng nhóm nhạc trẻ SOL BAND chia sẻ: “Những mảnh đời khó khăn, những người yếu thế, cơ nhỡ là những số phận mà SOL BAND luôn hướng tới để giúp đỡ.

SOL BAND là những người trẻ ngoài yêu âm nhạc còn nhiệt huyết với các hoạt động cộng đồng, chính vì lẽ đó mà chúng em luôn muốn tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa để gây quỹ. Mọi sự ủng hộ từ đêm nhạc du ca sẽ dùng cho việc mua quần áo, sách vở, lương thực... giúp đỡ bà con vùng cao Trà Cang vào tháng 6 tới”.

Đây là lần thứ 3 CLB “Chung sức trẻ” tổ chức chương trình này và đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách. Anh Nguyễn Duy Viễn (một du khách đến từ Quảng Bình) cho biết: “Tôi từng xem nhiều chương trình ca nhạc từ thiện nhưng có lẽ đêm du ca là đêm nhạc để lại nhiều cảm xúc nhất, bởi sự mộc mạc và đầy tình cảm đến từ các giọng ca là các bạn trẻ thiện lành và sự nhiệt tình của các thành viên CLB. Đến với đêm nhạc không chỉ được nghe các tiết mục ca nhạc để giải trí mà đây còn là cách để tôi sẻ chia một phần khó khăn với những mảnh đời kém may mắn”.

Ra đời từ năm 2013, với 10 năm hoạt động, CLB “Chung sức trẻ” vẫn luôn giữ được “sức trẻ” của mình trong hoạt động từ thiện với sự tham gia của hơn 40 thành viên. Điểm khác biệt của CLB “Chung sức trẻ” so với các CLB, nhóm, hội từ thiện khác trong tỉnh là phần lớn kinh phí cho hoạt động thiện nguyện do các thành viên đóng góp hoặc gây quỹ bằng các chương trình do CLB tự tổ chức.

Nhóm đã tổ chức nhiều hoạt động thường niên như chương trình “Tình nguyện hè” đến với vùng cao, “Trung thu cho em” ở các trung tâm trẻ khuyết tật, “Xuân yêu thương” để tặng quà tết cho người nghèo hoặc thăm đột xuất các bệnh nhân hiểm nghèo, người hoạn nạn...

Tham gia hoạt động từ thiện, nhiều thành viên CLB cho rằng bên cạnh niềm vui được sẻ chia với cộng đồng thì đó cũng là cách giúp các bạn trẻ trưởng thành hơn, hướng tấm lòng đến những điều tốt đẹp hơn.