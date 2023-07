Dự kiến đầu tháng 8/2023, lãnh đạo tỉnh đối thoại với lực lượng công an xã

(QNO) - Ngày 7/7, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4398 về tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với lực lượng công an xã, thị trấn (gọi chung là công an xã) và đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng công an xã từ đầu năm 2023 đến nay.

Lực lượng công an xã ở Nam Trà My hỗ trợ cài đặt định danh điện tử cho người dân (ảnh minh họa). Ảnh: N.P

Mục đích đối thoại nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng công an xã thời gian qua; tập trung phân tích, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng công an xã thời gian đến.

Thông qua đối thoại kịp thời nắm bắt, giải quyết hiệu quả tư tưởng, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện chiến đấu cho lực lượng công an xã.

Theo kế hoạch, công an xã đối thoại theo từng vấn đề; trong đó, tập trung phản ánh khó khăn, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng, hậu cần Công an nhân dân.

Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố phát biểu tham luận về xây dựng lực lượng công an xã. Công an tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành liên quan giải đáp kiến nghị, đề xuất và định hướng một số nội dung trọng tâm để lực lượng công an xã thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian đến.

Thời gian tổ chức đối thoại dự kiến đầu tháng 8/2023 (1 buổi) tại hội trường Văn phòng UBND tỉnh và kết nối trực tuyến đến điểm cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố.