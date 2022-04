Đưa vào sử dụng công trình phục vụ cho các đối tượng bảo trợ xã hội

(QNO) - Chiều 24.4, tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam (xã Cẩm Hà, TP.Hội An) diễn ra lễ khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng khu tập luyện thể thao và vui chơi giải trí cho các đối tượng bảo trợ xã hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình. Ảnh: Q.T

Công trình có giá trị hơn 90 triệu đồng do Văn phòng đại diện Karma Developments PTE. LTD tại Việt Nam, có trụ sở hoạt động tại TP.Hội An tài trợ, lắp đặt. Có mặt tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Karma Developments PTE.LTD tại Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ công trình này trong quá trình vận hành.

Công trình do Văn phòng đại diện Karma Developments PTE. LTD tại Việt Nam tài trợ. Ảnh: Q.T

Ông Trần Phước Tuấn - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam cho hay, đây là công trình hết sức ý nghĩa, nhân văn mang đến thêm sân chơi bổ ích cho các đối tượng bảo trợ xã hội. Đơn vị cam kết sẽ bảo quản, phát huy công năng, sử dụng hiệu quả nhất công trình này.