Duy Vinh: Cột điện đứng dưới lòng đường, hiểm họa tai nạn giao thông

(QNO) – Trên tuyến đường giao thông nông thôn ở thôn Đông Bình (xã Duy Vinh, Duy Xuyên) thời gian qua có 4 trụ điện nằm dưới lòng đường đã được bê tông kiên cố - là hiểm họa đối với người và phương tiện giao thông. Mới đây, một trẻ em đi xe đạp đã tông trực diện và một trong các trụ điện này.

Nhiều trụ điện cũ chưa được di dời dù đã có hàng trụ điện mới nằm kế bên. Ảnh: Q.T

Ghi nhận của chúng tôi vào sáng 1/4 dọc tuyến đường nông thôn thuộc tổ 21, 22, 23 thôn Đông Bình có 4 cột điện dưới lòng đường, cách tường rào nhà dân từ 0,5 - 07 mét. Mỗi ngày trên tuyến đường này có hàng trăm lượt người và phương tiện qua lại.

Dù đã có một số bóng đèn dọc tuyến đường được gắn, chiếu sáng để cảnh báo, nhưng ánh sáng về đêm khá yếu ớt, không đủ để người đi đường quan sát và tránh chướng ngại vật và ẩn họa tai nạn giao thông.

Thời gian qua, ngành điện lực huyện Duy Xuyên đã trồng hàng chục trụ điện mới ở tuyến đường này nhưng vẫn chưa sang dây, công tơ điện từ trụ điện cũ qua trụ điện mới. Nhiều năm qua, hàng cột điện cũ vẫn "gánh" dây điện, công tơ các loại để phục vụ thắp sáng cho các hộ dân trên địa bàn thôn.

Trụ điện nằm dưới lòng đường, ngay cổng một nhà dân tiềm ẩn tai nạn giao thông. Ảnh: Q.T

Ông Võ Đức Thịnh (thôn Đông Bình) cho biết, hàng trụ điện cũ đã tồn tại hơn 10 năm, trong khu đất của người dân. Cách đây 2 năm, người dân trong thôn hiến thêm đất làm đường giao thông nông thôn, thành ra những trụ điện cũ này ở ngay dưới... lề đường.

Đáng nói, trước và sau khi làm đường bê tông, nhiều lần tiếp xúc cử tri, người dân đã kiến nghị chính quyền và ngành điện lực di dời trụ điện vào sát mép đường, tuy nhiên, dãy cột điện cũ vẫn tồn tại từ năm này qua năm khác.

“Cách đây khoảng 2-3 ngày, một bé trai trong thôn đi xe đạp không may va vào cột điện nằm bất động. Mỗi lần nhìn ra những trụ điện trước nhà lòng tôi luôn bất an. Lỡ ai đi đêm về không may va vào trụ điện chắc chắn không tránh khỏi bị thương” - ông Thịnh bày tỏ.

Trụ điện cũ vẫn phục vụ chiếu sáng cho đến nay. Ảnh: Q.T

Bà Nguyễn Thị Nhi - là mẹ ruột của bé trai không may va vào trụ điện trên đường tuyến đường thôn Đông Bình chưa hết bàng hoàng: "Nghe tin cháu bị tai nạn tôi rất lo lắng, nhất là khi xem lại camera ghi lại cảnh lúc cháu tông vào trụ điện thì rất đau lòng".

Hôm đó, các ngành chức năng của xã có xuống hiện trường và đến nhà thăm hỏi cháu và hứa sẽ hỗ trợ kinh phí điều trị. "Tôi đã đưa cháu đến bệnh viện chụp X-quang, may mắn cháu chỉ bị thương phần mềm, xây xát nhẹ” - bà Nhi chia sẻ.

[VIDEO] - Bé trai đi xe đạp không may va vào cột điện ở thôn Đông Bình - video do camera nhà dân ghi lại:

Your browser does not support the video tag.

Ông Nguyễn Sáu – Chủ tịch UBND xã Duy Vinh cho biết, thời gian qua ngành điện lực đã làm trồng loạt trụ điện mới nhưng vẫn chưa sang dây qua và thu hồi dãy cột điện cũ nên khá nguy hiểm.

“Không riêng gì tuyến đường này, hiện xã đang mở rộng đường giao thông ở địa bàn nhiều thôn khác. Nhiều lần tiếp xúc cử tri, xã đã nghe phản ánh và kiến nghị huyện hỗ trợ kinh phí thi công nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Điện lực thì nói chưa có kinh phí nên chưa thể di dời những trụ điện cũ” – ông Sáu nói.

[VIDEO] - Người dân bức xúc khi dãy cột điện cũ tồn tại giữa đường nhiều năm nay: