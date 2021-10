Duy Xuyên diễn tập phòng tránh thiên tai năm 2021

(QNO) - Sáng nay 22.10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế phối hợp với UBND xã Duy Sơn (huyện Duy Xuyên) tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

Diễn tập họp ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn.

Tình huống giả định là cơn bão số 8 cách bờ biển Quảng Nam khoảng 200km về hướng đông, có cường độ rất mạnh với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 13, 14.

Bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Quảng Nam, hoàn lưu bão gây mưa lớn khiến mực nước trên sông Thu Bồn lên trên báo động 3, nguy cơ ngập lụt cục bộ nhiều khu vực thấp trũng trên địa bàn xã Duy Sơn nói riêng và huyện Duy Xuyên nói chung.

Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Duy Sơn đã tiến hành họp khẩn triển khai các biện pháp xử lý tình huống lụt bão; tuyên truyền, cảnh báo chằng chống nhà cửa và sơ tán dân đến nơi cao ráo, an toàn; ứng cứu sập đổ nhà ở; tìm kiếm cứu nạn trên sông và khắc phục hậu quả.

Sơ tán nhân dân trước khi bão đến.

Gần 50 thanh niên niên và lực lượng xung kích đã tham gia sơ tán người và di chuyển tài sản của nhân dân đến nơi an toàn hạn chế thấp nhất hậu quả do bão số 8 gây ra.



Cứu người dân bị mắc kẹt vì sập nhà do sạt lở đất.

Đặc biệt, trong quá trình vận động người dân sơ tán đến nơi an toàn có 1 hộ gia đình đang phải cách ly y tế tại nhà do liên quan đến ca mắc Covid-19, địa phương đã bố trí địa điểm cách ly y tế tập trung và cử lực lượng y tế và tình nguyện viên đến đưa người dân đến nơi cách ly đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh vừa phòng chống bão lũ.

Tình huống cứu hộ người dân bị đuối nước trên sông trong bão lũ.

Ngoài ra lực lượng xung kích phòng chống thiên tai của xã đã trực tiếp sơ cứu nạn nhân bị sập nhà do bão và tổ chức tìm kiếm cứu vớt một nạn nhân bị đuối nước trong khi đi vớt củi trên sông.

Sơ cấp cứu nhân dân bị thương trong bão lũ.

Cuộc diễn tập diễn ra theo đúng thứ tự, nội dung, kế hoạch đã đề ra, phát huy hiệu quả nhất phương châm "4 tại chỗ" (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ). Thông qua cuộc diễn tập, địa phương sẽ kịp thời bổ sung, điều chỉnh các tình huống ứng phó với thiên tai sát thực tế.