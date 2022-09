Duy Xuyên tích cực ứng phó bão số 4

(QNO) - Để chủ động ứng phó với bão số 4 (Noru), người dân trên địa bàn huyện Duy Xuyên đang khẩn trương thực hiện nhiều biện pháp linh hoạt nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Người dân chủ động cắt tỉa cây cối trước nhà. Ảnh: T.N

Do ngôi nhà sát biển nên gia đình bà Bùi Thị Hường ở thôn Trung Phường (xã Duy Hải, Duy Xuyên) đã chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm, sẵn sàng di dời đến nơi an toàn khi có lệnh của chính quyền địa phương. Ảnh: T.N

Nhân dân xúc cát đổ vào bao để chằng chống nhà cửa. Ảnh: T.N

Tất tả đưa bao cát lên chần mái tôn. Ảnh: T.N

Bơm nước vào bình chứa lớn để chần mái hiên. Ảnh: T.N

Đốn hạ cây cối có khả năng gây nguy hiểm khi bão tiến vào bờ. Ảnh: T.N

Người dân di chuyển lồng bè nuôi cá trên sông đến dưới chân cầu Trường Giang (xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên). Ảnh: T.N

Ngư dân thường xuyên kiểm tra tàu thuyền neo đậu và ngư lưới cụ. Ảnh: T.N

Người dân ở trong các ngôi nhà tạm thuộc vùng giải tỏa của dự án Nam Hội An sẵn sàng di dời đến nơi trú ẩn an toàn. Ảnh: T.N

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Quảng Nam trong sáng nay 26.9, tại các âu thuyền ven biển, ngư dân tập trung gia cố các trụ cột neo tàu thuyền, thu cất ngư lưới cụ và đưa tàu nhỏ, thúng chai lên bờ để hạn chế thiệt hại. Các chủ lồng bè nuôi cá trên sông cũng khẩn trương di chuyển vào nơi neo đậu an toàn.Trong khi đó, ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân hối hả đến các chợ và cửa hàng mua những loại vật tư thiết yếu về chằng chống, gia cố nhà cửa, công trình. Đồng thời, chặt tỉa cây cối để bảo đảm an toàn.Đặc biệt, các hộ dân sống dọc cửa biển và những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu... tất tả chuẩn bị lương thực, thực phẩm để sẵn sàng di dời đến nơi trú ẩn an toàn khi có lệnh của chính quyền địa phương.Trong một diễn biến liên quan, sáng nay 26.9, Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên Phan Xuân Cảnh yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục kiểm tra, rà soát, kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi những khu vực nguy hiểm, nhất là địa bàn ven biển, ven sông, cửa sông có nguy cơ ảnh hưởng của sóng lớn cũng như những vùng được cảnh báo có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét...Lãnh đạo huyện Duy Xuyên lưu ý, công tác sơ tán dân phải hoàn thành trước 9 giờ ngày 27.9.2022. Đồng thời, đề nghị chính quyền các xã, thị trấn phải đảm bảo lương thực và các nhu cầu thiết yếu tại nơi tổ chức sơ tán dân theo diện tập trung.