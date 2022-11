EVN tặng 600 triệu đồng cho học sinh khó khăn ở Bắc Trà My, Nam Trà My

(QNO) - Công ty Điện lực Quảng Nam vừa trao 600 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở 2 huyện vùng cao Bắc Trà My và Nam Trà My.

Học sinh vùng cao Nam Trà My đến trường (ảnh minh họa). Ảnh: T.L

Số tiền này từ quỹ phúc lợi do cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đóng góp dành tặng học sinh Bắc Trà My và Nam Trà My có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập. Đây là hành động thiết thực của cán bộ, công nhân viên EVN nhằm tiếp tục phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, thực hiện phong trào “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.