Gần 22,5 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương kết nghĩa

(QNO) - Năm 2022, các đơn vị tham gia kết nghĩa đã hỗ trợ, đầu tư cho các địa phương kết nghĩa tổng giá trị gần 22,5 tỷ đồng.

Đến nay toàn tỉnh có 94 cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp nhận kết nghĩa với 66 xã miền núi; 9 huyện, thị xã, thành phố đồng bằng kết nghĩa với 9 huyện miền núi và kết nghĩa đỡ đầu 14 xã biên giới đất liền của tỉnh.

Năm 2022, các đơn vị tham gia kết nghĩa đã hỗ trợ, đầu tư cho các địa phương kết nghĩa với tổng giá trị gần 22,5 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ, giúp đỡ, định hướng ưu tiên nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội hơn 11,5 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 38 nhà tình nghĩa, mái ấm tình thương; xây dựng công trình khắc phục hậu quả thiên tai hơn 4,2 tỷ đồng.

Các đơn vị tham gia kết nghĩa còn tổ chức những hoạt động tình nguyện, giúp dân hàng trăm ngày công sửa chữa nhà cửa, điện, nước, đường giao thông; tổ chức các hoạt động giao lưu, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao...

Nhiều đơn vị có cách làm thiết thực trong hỗ trợ địa phương kết nghĩa xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, như: tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, sử dụng điện an toàn, sử dụng tin học; tuyên truyền bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, an toàn điện, phòng chống đuối nước, kiến thức pháp luật về biên giới quốc gia; tuyên truyền phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống…