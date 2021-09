Gần 7 tỷ đồng thực hiện 4 đề tài khoa học và công nghệ

(QNO) - Hôm nay 7.9, UBND tỉnh phê duyệt tổng dự toán kinh phí thực hiện các đề tài khoa học và công nghệ đợt 2 năm 2021 với tổng số tiền gần 7 tỷ đồng.

Nghiên cứu đa dạng sinh học và đề xuất giải pháp quản lý, bảo tồn gắn với phát triển du lịch sinh thái khu vực hồ Sông Đầm (TP.Tam Kỳ) là nhiệm vụ khoa học công nghệ do Bảo tàng Thiên thiên Việt Nam chủ trì thực hiện. Ảnh: C.N

Số tiền nêu trên thực hiện 4 đề tài, gồm: nghiên cứu đa dạng sinh học và đề xuất giải pháp quản lý, bảo tồn gắn với phát triển du lịch sinh thái khu vực hồ Sông Đầm (TP.Tam Kỳ), do Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam chủ trì, dự toán 2,156 tỷ đồng; phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” về tư tưởng chính trị trên địa bàn Quảng Nam do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam chủ trì, dự toán 991 triệu đồng; nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống quản lý thông minh đa dạng sinh học khu hệ thực vật tỉnh Quảng Nam do Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng chủ trì, dự toán 2,785 tỷ đồng; nghiên cứu các giải pháp phát triển dịch vụ logistics tại tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn 2030 do Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ chủ trì, dự toán 1,053 tỷ đồng.

UBND tỉnh phân kỳ thực hiện năm 2021 hơn 1,7 tỷ đồng, năm 2022 là 3,1 tỷ đồng, năm 2023 hơn 1,9 tỷ đồng, năm 2024 là 222 triệu đồng.