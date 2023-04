Gấp rút chuẩn hóa thông tin thuê bao di động

(QNO) – Đến 31/3, người dùng sẽ bị chặn 1 chiều nếu không đáp ứng chuẩn hóa thông tin thuê bao di động. Vì vậy, người dân cần nhanh chóng thực hiện bổ sung thông tin thuê bao di động để đảm bảo quyền lợi.

Thủ tục nhanh gọn

Ngay đầu buổi chiều, ông Nguyễn Văn Phộng (xã Tam Đàn, Phú Ninh) đã có mặt tại điểm giao dịch của Viettel Quảng Nam (TP.Tam Kỳ) để đăng ký chuẩn hóa lại thông tin thuê bao di động của mình. Sau khi điền các thông tin vào phiếu kê khai, cung cấp căn cước công dân, ông Phộng được nhân viên Viettel thực hiện các bước kiểm tra lại thông tin chính chủ thuê bao, cập nhật lại số căn cước công dân thay cho số chứng minh nhân dân cũ, ảnh đại diện và chữ ký số.

“Ban đầu cứ nghĩ việc chuẩn hóa lại thông tin sẽ rườm rà, khá bất ngờ khi khách đông nhưng chỉ mất chừng 15 phút là tôi đã làm xong các thủ tục. Giờ thì yên tâm không lo chuyện bị chặn cuộc gọi” – ông Phộng nói.

Tương tự, ông Giao Thắng Kế (xã Tam Xuân 1, Núi Thành) cho biết: “Ban đầu đọc thông tin từ SMS thì tôi cũng chưa quan tâm lắm nhưng sau đó có đọc báo thấy thông tin sẽ bị chặn nếu không đáp ứng về chuẩn hóa nên tranh thủ ghé vào cửa hàng Viettel để làm ngay”.

Theo Viettel Quảng Nam, trong 7 ngày gần đây, số lượng công dân đến chuẩn hóa thông tin thuê bao di động tăng lên sau khi nhà mạng này liên tục thông báo đến các chủ thuê bao. Bình quân mỗi ngày có khoảng 200 chủ thuê bao thực hiện dịch vụ này. Không chỉ có khách hàng ở TP.Tam Kỳ mà các địa phương lân cận như Thăng Bình, Núi Thành, Phú Ninh cũng tranh thủ vào làm thủ tục.

Tại Trung tâm Vinaphone Quảng Nam, ghi nhận hàng chục lượt khách hàng mỗi ngày đến thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao. Phía Vinaphone đã bố trí đủ số lượng nhân viên để đáp ứng nhu cầu của công dân.

“Sau khi tan ca thì tôi đến làm thủ tục chuẩn hóa thông tin cho số thuê bao của mình. Chúng tôi rất sợ các thủ tục hành chính sẽ rắc rối nhưng bất ngờ là mình gần như chẳng làm gì ngoài việc cung cấp căn cước công dân, chụp lại ảnh chân dung và đăng ký chữ ký số. Và giờ thì yên tâm vì thuê bao đã đúng các thông tin, được bảo vệ an toàn tránh trường hợp bị kẻ gian lợi dụng” – ông Lê Văn Nam (xã Tam Ngọc, TP.Tam Kỳ) nói.

[VIDEO] - Người dân thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao di động:

Nhà mạng hỗ trợ khách hàng

Để truyền thông đến người dân về chủ trương của Chính phủ, Viettel đã triển khai rất nhiều hình thức như: nhắn tin SMS chứa thông tin thuê bao để khách hàng dễ dàng kiểm tra và nhận diện thông tin sai, kịp thời đi chuẩn hóa; xây dựng hệ thống callbot để gọi điện tự động thông báo đến khách hàng; tổ chức nhân sự gọi điện trực tiếp đến thông báo với khách hàng…

Ông Vũ Đình Hà – Phó Giám đốc Viettel Quảng Nam cho biết: “Chúng tôi cũng đưa các tổ, đội đến tận nhà người dân để hỗ trợ chuẩn hóa thông tin thuê bao ở các huyện miền núi và riêng xã đảo Cù Lao Chàm sẽ có 1 đội chuyên trách. Phấn đấu trước ngày 31/3 chúng tôi sẽ chuẩn hóa 1.500 thuê bao trên toàn địa bàn Quảng Nam”.

Để xem thông tin thuê bao của mình chuẩn xác hay chưa, người dùng soạn tin nhắn theo cú pháp: TTTB gửi 1414. Đây là tin nhắn miễn phí và áp dụng với mọi nhà mạng tại Việt Nam.

VinaPhone Quảng Nam thông tin, sẽ có 7.414 thuê bao trên toàn tỉnh Quảng Nam cần được chuẩn hóa thông tin. Vì vậy, đơn vị đang gấp rút thông báo liên tục đến khách hàng bằng các tin nhắn có tên thương hiệu “VinaPhone” và thực hiện các cuộc gọi thông báo thông qua các số điện thoại 0888001091, 0911001091 và cuộc gọi hiển thị thương hiệu “VinaPhone”. Còn lại tất cả các cuộc gọi, tin nhắn từ số di động thông thường sẽ là nguy cơ lừa đảo nên khách hàng cần chú ý.

Ông Phạm Ngọc Hiệp - Phó Giám đốc VNPT Quảng Nam nói: “VinaPhone sẽ thực hiện nhắn tin liên tục đến ngày 19/3, mỗi ngày ít nhất 1 lần cho các thuê bao nằm trong diện cần phải chuẩn hóa thông tin. VinaPhone khuyến nghị khách hàng cảnh giác với các tin nhắn, cuộc gọi từ các số điện thoại lạ để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng trong quá trình thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước”.

Theo đại diện VinaPhone, trong thời gian qua nhà mạng thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao di động, phục vụ cho việc đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hiện tại, VinaPhone Quảng Nam đã bố trí đầy đủ nhân sự tại các điểm giao dịch, tổng đài cũng như có các phương án kỹ thuật, chuẩn bị cơ sở hạ tầng, hệ thống để phục vụ cho giai đoạn nước rút này.

“Trên cơ sở đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết, VinaPhone sẽ hỗ trợ khách hàng bổ sung thông tin đầy đủ, chính xác và nhanh chóng, tiện lợi nhất” – ông Hiệp nói.

[VIDEO] - Ông Vũ Đình Hà - Phó Giám đốc Viettel Quảng Nam nói về biện pháp chống các đối tượng lợi dụng chủ trương chuẩn hóa thông tin thuê bao di động để lừa đảo khách hàng:

Theo Phó Giám đốc Sở TT-TT Phạm Thị Ngọc Quyên, sở đã có văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác tuyên truyền chuẩn hóa thông tin thuê bao của người sử dụng dịch vụ viễn thông di động nhằm thực hiện tốt Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” và thông báo của Văn phòng Chính phủ về kết nối thông tin thuê bao (trừ thông tin mật) với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giải quyết tình trạng sử dụng SIM rác.

“Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố cần chỉ đạo các đài truyền thanh – truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cơ sở tuyên truyền trên sóng đài huyện đến hết ngày 31/3/2023. Phối hợp và hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông thực hiện điều chỉnh thông tin thuê bao cho người dân theo quy định.

Và đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam tuyên truyền công tác chuẩn hóa thông tin thuê bao của người sử dụng dịch vụ viễn thông di động” – bà Quyên nói.