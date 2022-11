Giải quyết dứt điểm tái định cư cho hộ gia đình ông Dương Đức Hòa

(QNO) - Tự giác tháo dỡ nhà ở, dọn dẹp mặt bằng bàn giao đất xây dựng dự án khu dân cư An Phú (phường An Phú, TP.Tam Kỳ), nhưng gần 17 tháng trôi qua, gia đình ông Dương Đức Hòa (phường An Phú) vẫn chưa được bố trí tái định cư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11. Ảnh: V.A

Mòn mỏi chờ tái định cư

Sáng nay 22/11, tại trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11 của UBND tỉnh. Tại buổi tiếp, ông Dương Đức Hòa (SN 1977) trình bày kiến nghị của gia đình liên quan đến đền bù, tái định cư (TĐC).

Ông Hòa cho biết, thực hiện chủ trương của TP.Tam Kỳ về xây dựng khu dân cư An Phú, ngày 25/6/2021, gia đình ông tháo dỡ nhà ở, dọn dẹp mặt bằng bàn giao đất để xây dựng dự án.

Theo quyết định bồi thường giải phóng mặt bằng, gia đình ông được bồi thường hơn 666 triệu đồng và bố trí 1 lô TĐC với diện tích 185,2m2. Ngày 24/8/2021 gia đình nhận tiền bồi thường; Công ty CP Đầu tư và phát triển hạ tầng Quảng Nam (chủ đầu tư) lập phiếu thu tiền sử dụng đất TĐC là 203,8 triệu đồng.

Tuy nhiên, đến nay gia đình ông vẫn chưa được bàn giao đất TĐC và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Hòa đã 2 lần gửi đơn đến UBND TP.Tam Kỳ và Thành ủy Tam Kỳ đề nghị bàn giao đất TĐC.

Ông Dương Đức Hòa tại buổi tiếp công dân. Ảnh: V.A

Đến ngày 7/4/2022, ông Hòa đến Công ty CP Đầu tư và phát triển hạ tầng Quảng Nam hỏi thông tin thì được thông báo lô đất TĐC của gia đình nằm trong khu quy hoạch điều chỉnh nên đề nghị bố trí lô TĐC mới; tuy nhiên, đến nay gia đình ông vẫn chưa được cấp đất.

Ông Hòa cho biết, gia đình rất bức xúc về cách làm việc của chủ đầu tư cũng như đơn vị giải phóng mặt bằng và các cơ quan liên quan. Do không có đất xây dựng nhà ở nên gần 17 tháng qua, gia đình ông phải thuê nhà trọ tại đường Nguyễn Văn Trỗi (TP.Tam Kỳ). Đời sống gia đình bị đảo lộn, gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt.

Nhiều lần gửi đơn đến cơ quan chức năng TP.Tam Kỳ nhưng không được giải quyết, ông Hòa có đơn kiến nghị được tiếp công dân. Qua đó, mong muốn UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP.Tam Kỳ phối hợp với chủ đầu tư dự án sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bàn giao đất để gia đình ông xây dựng nhà ở ổn định cuộc sống.

Ông Hòa cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư hỗ trợ tiền thuê nhà ở và tiền ổn định đời sống trong thời gian chưa bàn giao đất theo quy định. Đề nghị được trả phần lãi suất ngân hàng số tiền gia đình đã nộp cho chủ đầu tư (hơn 203,8 triệu đồng) nộp kho bạc để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đến nay chưa được thực hiện.

Ngoài ra, gia đình mong muốn UBND tỉnh xem xét, đề nghị ngân hàng chính sách ưu tiên cho gia đình vay vốn làm nhà ở theo gói 30 nghìn tỷ đồng. Lý do là việc giao đất TĐC để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm trễ khiến gia đình không có tài sản thế chấp vay tiền ngân hàng chính sách, khi gói vay này sắp hết hạn.

Giải quyết rốt ráo kiến nghị của công dân

Sau khi nghe ý kiến của đại diện UBND phường An Phú, chủ đầu tư và các ngành liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết rốt ráo kiến nghị của công dân trong thời gian sớm nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu giải quyết rốt ráo các kiến nghị của gia đình ông Dương Đức Hòa. Ảnh: V.A

Để giải quyết dứt điểm vấn đề, ông Tuấn đề nghị chủ đầu tư làm việc cụ thể với công dân và có biên bản cam kết cụ thể theo 2 phương án. Nếu gia đình ông Hòa thống nhất phương án chọn lô TĐC cũ và đợi chờ điều chỉnh quy hoạch thì chủ đầu tư cần đẩy nhanh thủ tục để giao đất.

Nếu gia đình đồng ý phương án hoán đổi, lấy lô TĐC mới thì chủ đầu tư sớm có biên bản bàn giao thực địa cho gia đình yên tâm. Đồng thời có nghĩa vụ cùng gia đình giải quyết những vấn đề phát sinh tăng giảm trong bù giá chênh lệnh; hoàn chỉnh thủ tục chuyển cơ quan chức năng để bàn giao đất.

Trong thời gian chờ giải quyết, chủ đầu tư phải có nghĩa vụ chi trả tiền thuê nhà cho gia đình. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đề nghị chậm nhất 10 ngày sau cuộc tiếp dân này, chủ đầu tư phải hoàn thành thủ tục chuyển cơ quan chức năng của TP.Tam Kỳ để giải quyết.

TP.Tam Kỳ có nghĩa vụ phối hợp chủ đầu tư hướng dẫn các thủ tục hồ sơ ngay từ đầu tránh sai sót phải trả đi trả lại nhiều lần, tốn thời gian. Đồng thời cử cán bộ, bộ phận liên quan theo dõi, tập trung giải quyết vụ việc. Không để hôm nay phân công người này, mai phân công người khác khiến công việc gián đoạn, trì trệ. Khi tiếp nhận đầy đủ thủ tục, TP.Tam Kỳ cần ưu tiên giải quyết nhanh nhất, tối đa không quá 30 ngày.

Liên quan đến kiến nghị vay vốn chính sách làm nhà ở của gia đình ông Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đề nghị TP.Tam Kỳ trực tiếp chỉ đạo Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố xem xét trả lời công dân. Nếu đủ điều kiện vay thì ưu tiên đưa vào danh sách giải quyết.

Về phía gia đình, sớm có văn bản gửi TP.Tam Kỳ để được hướng dẫn cụ thể vay vốn. Đồng thời có sự phối hợp và tinh thần cầu thị để cùng địa phương, chủ đầu tư giải quyết các kiến nghị.