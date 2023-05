Giảm tải áp lực cho Khu phố cổ Hội An

Bên cạnh tăng cường kiểm soát vé tham quan và mở rộng không gian “Phố đi bộ và xe không động cơ”, từ ngày 15/5, Hội An sẽ tổng lực thực hiện nhiều biện pháp để giảm áp lực cho khu phố cổ.

Quan điểm của TP.Hội An là hạn chế biến Khu phố cổ Hội An thành nơi vui chơi, giải trí mà là nơi tham quan, thưởng lãm nét đẹp di sản. Ảnh: Q.T

Cải thiện môi trường du lịch

Từ ngày 15/5, một phần đường Phan Châu Trinh sẽ trở thành phố đi bộ vào buổi tối. Không chỉ hạn chế bớt lưu lượng xe cộ, khói bụi, tiếng ồn… qua tuyến đường này, Hội An kỳ vọng việc mở rộng phố đi bộ sẽ tạo thêm không gian trải nghiệm, văn hóa, du lịch, ẩm thực cho du khách.

Thư ngỏ của TP.Hội An cũng vận động người dân trên tuyến đường này cắt tỉa giàn hoa, đặt thêm chậu hoa trang trí trước hiên nhà; dành lề đường thông thoáng, sạch đẹp cho khách bộ hành; niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết…

Không chỉ với tuyến đường Phan Châu Trinh, TP.Hội An khẳng định quyết tâm cải thiện môi trường du lịch toàn bộ không gian Khu phố cổ Hội An bởi khu vực này đang đứng trước nguy cơ mất đi vẻ đẹp thanh bình, lắng đọng vốn có.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An thông tin, trong mấy tuần qua lực lượng chức năng của địa phương đã thu giữ hàng nghìn con chim tre, hàng trăm xe đẩy buôn bán không đúng quy định trong phố cổ. Cũng có những phản ứng từ phía người buôn bán nhưng thành phố sẽ tiếp tục quyết liệt chấn chỉnh để bảo toàn vẻ đẹp của khu di sản này.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, ở thời điểm không bị tác động bởi dịch COVID-19, trung bình mỗi ngày Khu phố cổ Hội An thu hút khoảng 10 nghìn lượt khách tham quan. Phần lớn khách tập trung bắt đầu từ 17 giờ, dẫn đến khu phố cổ thường xuyên rơi vào trạng thái không có chỗ chen trong buổi tối.

Một giải pháp mà Hội An kỳ vọng giúp giảm tải cho phố cổ là vận động các đơn vị lữ hành chuyển bớt khung giờ tham quan của khách, nhất là khách tàu biển qua buổi sáng, bởi vào khung giờ này cảnh quan phố cổ rất thơ mộng nhưng lâu nay không có nhiều lượt khách vãn cảnh. Ngoài ra, địa phương sẽ tính toán dời một số sự kiện du lịch ra khỏi phố cổ.

Khơi lại mạch nguồn của phố

Hội An chuẩn bị xây dựng đề án đưa cư dân bản địa quay lại phố cổ. Đồng thời thành phố đang tổ chức tuyên truyền cho các chủ nhân ở nơi khác tới mua nhà ở Hội An hiểu rằng họ đang sở hữu di sản quý giá để không biến ngôi nhà này thành nơi buôn bán đơn thuần. Nếu thuận lợi về cơ chế và nguồn lực, Hội An cũng sẽ triển khai mua lại các nhà cổ kết hợp với hệ thống nhà cổ Nhà nước sở hữu hiện tại, sắp xếp cho cư dân bản địa thuê sinh sống để bảo tồn hồn cốt phố thị.

Tại buổi họp báo cuối tuần qua để thông tin về chủ trương tăng cường kiểm soát vé tham quan với khách đoàn, quan điểm của Hội An là hạn chế đưa Khu phố cổ Hội An trở thành khu vui chơi giải trí, không mong muốn có thêm nhiều cơ sở kinh doanh trong phố cổ.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, sắp tới, thành phố sẽ tính toán để chuyển bớt một số hoạt động buôn bán ẩm thực vỉa hè ra khỏi khu phố cổ. Sau mấy năm điêu đứng vì đại dịch COVID-19, việc đưa hoạt động kinh doanh trở lại quỹ đạo là điều không dễ dàng và phải làm từng bước một.

Hiện nay có hơn 3 nghìn cư dân sinh sống trong khu phố cổ. Ước tính của chính quyền địa phương, có khoảng 70% ngôi nhà trong khu vực này hiện cho thuê để thực hiện các hoạt động buôn bán, còn lại 30% ngôi nhà có chủ nhân gốc đang sinh sống cũng có khá nhiều hộ kinh doanh, buôn bán.

Ông Nguyễn Văn Sơn cho hay: “Thực ra trong suốt hơn 30 năm qua, Hội An không khuyến khích người dân vào phố để kinh doanh. Thực trạng kinh doanh khá xô bồ trong phố cổ hiện nay không phải là mong muốn của địa phương. Đã có một thời gian, Hội An làm rất chặt về việc cho phép một số lĩnh vực kinh doanh trong khu phố cổ, nhưng theo quy định thì thẩm quyền của địa phương cũng không thể giới hạn việc này được”.