Giáo dục pháp luật cho học sinh TP.Tam Kỳ

(QNO) - Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu niên, học sinh trên địa bàn TP.Tam Kỳ được công an thành phố thực hiện thường xuyên, liên tục, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự.

Tuyên truyền phòng chống ma túy học đường, Luật An ninh mạng và văn hóa ứng xử tại Trường THPT Lê Quý Đôn. Ảnh: L.D

Gần 700 học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.Tam Kỳ) vừa được tuyên truyền về phòng chống ma túy học đường, Luật An ninh mạng và văn hóa ứng xử trên mạng xã hội. Đây là hoạt động rất bổ ích bởi các em được trang bị những kiến thức cần thiết để “nói không với ma túy” và tự giác đấu tranh phòng chống ma túy, tội phạm ma túy. Cùng với đó là cách ứng xử văn minh khi tham gia mạng xã hội và tuân thủ các quy định của Luật An ninh mạng.

Thông qua buổi tuyên truyền, các em biết được những quy định cấm trên môi trường mạng, sức ảnh hưởng của không gian mạng, những tác động tích cực cũng như tiêu cực của không gian mạng đến cuộc sống hiện nay. Bên cạnh đó, các em cũng được trang bị thêm những kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân, hiểu rõ vai trò và trách nhiệm bản thân khi tham gia không gian mạng.

Thiếu tá Trần Đăng Dương - báo cáo viên Công an thành phố Tam Kỳ cho biết, để phù hợp với từng lứa tuổi học sinh từ tiểu học đến THCS, THPT, nội dung, cách thức tuyên truyền cũng luôn được đổi mới ngắn gọn, gần gũi, dễ hiểu, kết hợp trực quan, hình ảnh, clip hấp dẫn, sinh động. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng tham gia giữ gìn an ninh trật tự của học sinh, giáo viên và người lao động tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Cách tuyên truyền hấp dẫn thu hút sự quan tâm của học sinh. Ảnh: L.D

Tại các buổi tuyên truyền, báo cáo viên công an thành phố phổ biến, hướng dẫn những quy định pháp luật, kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, tác hại của ma túy, xâm hại tình dục trẻ em, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, thoát nạn khi có cháy xảy ra, kiến thức về an ninh mạng và văn hoá ứng xử trên mạng xã hội…

Đến nay, công an thành phố tổ chức được 15 buổi tuyên truyền với gần 12 nghìn lượt học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia. Hiện có thêm nhiều trường học đăng ký tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoại khóa.

“Đội ngũ báo cáo viên công an thành phố sẽ tiếp tục nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền nhằm góp phần xây dựng một môi trường học tập an ninh, an toàn, lành mạnh cho các em học sinh” - Thiếu tá Dương nói.

Trung tá Mai Văn Hiển - Phó Trưởng Công an TP.Tam Kỳ cho biết, nhờ sự phối hợp hiệu quả của Phòng GD-ĐT thành phố, cơ quan, đơn vị liên quan, công tác tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các trường học trên địa bàn thành phố thực sự đi vào nền nếp, đem lại hiệu quả, đạt chất lượng. Trước thềm năm học mới 2022 - 2023, Công an thành phố, Phòng GD-ĐT và cơ sở giáo dục trên địa bàn đã ký kết, ban hành kế hoạch phối hợp tuyên truyền và xây dựng các mô hình tự phòng, tự quản về an ninh trật tự tại trường học.