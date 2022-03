(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt khoản viện trợ phi dự án do tổ chức Giving It Back To Kids (GIBTK) tài trợ.

Theo đó, GIBTK viện trợ 700 bộ lọc nước cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, có con đang đi học thuộc địa bàn xã Bình Lãnh (Thăng Bình), xã Tiên Lãnh (Tiên Phước) và 4 xã Trà Nú, Trà Kót, Trà Sơn, Trà Giang (Bắc Trà My). Tổng vốn viện trợ 805 triệu đồng, dự kiến thực hiện từ tháng 2.2022 đến 12.2023.