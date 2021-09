Giúp ngư dân đưa tàu thuyền tránh bão an toàn

(QNO) - Trước tình hình áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 6, dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Nam, lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an Quảng Nam hỗ trợ người dân di dời và đưa phương tiện vào các vị trí neo đậu tránh trú bão an toàn.

Cán bộ chiến sĩ Cảnh sát đường thủy công an tỉnh hỗ trợ, giúp dân neo đậu tàu thuyền an toàn.

Tại âu thuyền Hồng Triều (xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên), lực lượng Cảnh sát đường thủy công an tỉnh đã triển khai 2 tổ công tác trực tiếp xuống các khu vực tránh trú bão cho các tàu, thuyền để hướng dẫn ngư dân neo đậu an toàn, nhắc nhở các phương tiện gia cố tránh gió lớn va đập mạnh gây hư hỏng, chập điện. Cảnh sát đường thủy cũng tuyên truyền bà con ngư dân liên lạc với các tàu cá còn trên biển nhanh chóng tìm nơi tránh trú bão an toàn.

Qua rà soát, hiện nay có hơn 600 tàu thuyền của ngư dân khu vực phía bắc của tỉnh đã được di chuyển đến nơi tránh trú bão.