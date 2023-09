Gỡ vướng việc đăng ký xe máy cũ, xe không giấy tờ

Bắt đối tượng làm giả căn cước công dân, giấy chứng nhận đăng ký xe máy

XUÂN MAI | 22/05/2023 - 15:34

(QNO) - Ngày 22/5, lãnh đạo Công an TP.Tam Kỳ cho biết Cơ quan CSĐT Công an thành phố vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Huỳnh Văn Hiếu (SN 1990, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành) để điều tra hành vi “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.